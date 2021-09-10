"Задолбал уже": маршрутчик в Запорожье ударил пенсионера дверью по голове

В Запорожье пожилого мужчину ударили дверью маршрутного автобуса в голову. Речь идет о маршрутке №85.

Конфликт случился прямо посреди дня. Об этом сообщили местные телеграмм-каналы 10 сентября.

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В Запорожье водитель маршрутки ударил дверью пожилого мужчину: тот заходил с тележкой

В маршрутку №85 попытался зайти 82-летний дедушка, но водителю не понравилось, что он был с коляской. Тот попытался силой закрыть дверь и ударил его по голове,

– рассказали в местном телеграм-канале.

На видео слышно, как водитель маршрутки громко ругается на мужчину. Впоследствии слышен удар – вероятно, водитель дверью ударил пассажира. Люди заступились за пожилого пострадавшего и сняли инцидент на видео.

Пожилого мужчину в Запорожье ударили дверью маршрутки: смотрите видео

Пока неизвестно, вызвали ли полицию или скорую помощь.



Мужчина пытался зайти в маршрутку с тележкой / Фото Запорожье ХЗП

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