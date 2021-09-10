"Задолбал уже": маршрутчик в Запорожье ударил пенсионера дверью по голове
Источник:телеграм Х***ое Запорожье
В Запорожье пожилого мужчину ударили дверью маршрутного автобуса в голову. Речь идет о маршрутке №85.
Конфликт случился прямо посреди дня. Об этом сообщили местные телеграмм-каналы 10 сентября.
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В Запорожье водитель маршрутки ударил дверью пожилого мужчину: тот заходил с тележкой
В маршрутку №85 попытался зайти 82-летний дедушка, но водителю не понравилось, что он был с коляской. Тот попытался силой закрыть дверь и ударил его по голове,
– рассказали в местном телеграм-канале.
На видео слышно, как водитель маршрутки громко ругается на мужчину. Впоследствии слышен удар – вероятно, водитель дверью ударил пассажира. Люди заступились за пожилого пострадавшего и сняли инцидент на видео.
Пожилого мужчину в Запорожье ударили дверью маршрутки: смотрите видео
Пока неизвестно, вызвали ли полицию или скорую помощь.
Мужчина пытался зайти в маршрутку с тележкой / Фото Запорожье ХЗП
Коротко о последних инцидентах в маршрутках
- 7 сентября на Харьковском шоссе во время движения с пассажирами у транспортного средства отлетела задняя полуось. К счастью, люди не пострадали.
- В конце августа в Днепре ребенок получил сильные ожоги в маршрутке. Это якобы произошло из-за прикосновения к радиатору, который был открыт и разогрелся до бешеной температуры. Однако в мэрии Днепра возразили, что такое могло произойти.
- Суд освободил от наказания мужчину, который в 2020 году во Львове напал с ножом на пассажира маршрутки. Тогда он 6 раз ударил ножом пассажира.