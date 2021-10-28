Задолбали, – Шабунин эмоционально отреагировал на блокирование судебной реформы

28 октября 2021 , 04:11
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Источник:

24 канал

Мир дожал на Совет судей и он избрал свою часть Этической комиссии. В то же время соответствующий орган до сих пор не создали.

Сегодня, 28 октября, конечный день создания комиссии. Об этом рассказал в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?"на 24 канале глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Обратите внимание Судебную реформу могут реализовать до конца каденции Зеленского, – Шабунин

По его словам, блокировка может происходить на двух уровнях. Либо глава Совета судей не направил бумажку с избранными кандидатами, либо решение не принимает глава Высшего совета правосудия.

Честно, простите, задолбали они уже,
– отреагировал Шабунин.

Он пояснил, что сначала судьи не выполняют 2 месяца закон, а потом не пересылают нужные бумажки. "Хорошо, что в законе есть прямая норма – если бумажку не перешлют и глава ВРУ не примет решение об Этическом совете, она формируется автоматически", – сказал Шабунин.

Для чего это делают (блокируют реформу – 24 канал)? Чтобы нарушили срок создания, чтобы потом создать себе основания для обжалования в суде.

Виталий Шабунин

Глава Центра противодействия коррупции

Полный выпуск "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

Блокирование судебной реформы: главное

  • Судебную реформу наконец разблокировали. Совет судей таки избрал главу Этического совета по своей квоте. Ими стали судьи Лев Кишакевич, Юрий Трясун, Татьяна Чумаченко и судья в отставке Владимир Сиверин.
  • До того, Совет судей, представляющий весь цех, почти 2 месяца игнорировал закон. Она не делегировала своих представителей в Этический совет и этим блокировала судебную реформу в Украине.
  • При президентстве Владимира Зеленского Рада приняла законы, которые должны запустить работу двух основных учреждений судейской вертикали – Высшей квалификационной комиссии судей и Высший совет правосудия.
  • Решающую роль в обоих процессах должны играть международники, чтобы избежать коррупционные схемы. Поэтому Этический совет будет содержать 3 международника и 3 делегата от самих судей.
  • В то же время ни одно решение Этического совета не сочтут принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере двое международных экспертов.
Автор: Анастасія Мигидюк