Задолбали, – Шабунин эмоционально отреагировал на блокирование судебной реформы

Мир дожал на Совет судей и он избрал свою часть Этической комиссии. В то же время соответствующий орган до сих пор не создали.

Сегодня, 28 октября, конечный день создания комиссии. Об этом рассказал в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?"на 24 канале глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Обратите внимание Судебную реформу могут реализовать до конца каденции Зеленского, – Шабунин

По его словам, блокировка может происходить на двух уровнях. Либо глава Совета судей не направил бумажку с избранными кандидатами, либо решение не принимает глава Высшего совета правосудия.

Честно, простите, задолбали они уже,

– отреагировал Шабунин.

Он пояснил, что сначала судьи не выполняют 2 месяца закон, а потом не пересылают нужные бумажки. "Хорошо, что в законе есть прямая норма – если бумажку не перешлют и глава ВРУ не примет решение об Этическом совете, она формируется автоматически", – сказал Шабунин.

Для чего это делают (блокируют реформу – 24 канал)? Чтобы нарушили срок создания, чтобы потом создать себе основания для обжалования в суде. Виталий Шабунин Глава Центра противодействия коррупции

Полный выпуск "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

Блокирование судебной реформы: главное