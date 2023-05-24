Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан объяснил, что оккупанты пытаются научиться закрывать мост с помощью такого задымления. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Уже проводили такие "учения"

Он пояснил, что такие задымления используются для сокрытия объектов, защищаемых в частности системами ПВО от воздушных атак.

Атаки могут быть разного уровня: прямого действия под телеуправлением или уход от головок самонаведения ракет, работающих по контрастным целям. И это работа шашек или машин, выполняющих такую задачу,

– подчеркнул военный эксперт.

Россияне уже неоднократно проводили такие "учения". Пытались задымить мост из барж. Но это неудобно, ведь скорость подхода баржи очень низкая, и не хватает времени на полное задымление. Поэтому они используют специальные машины или механизмы.

Роман Свитан прокомментировал "учения" на Крымском мосту: смотрите видео

Сразу заметим

"Однако вряд ли задымление поможет избежать удара ракеты Storm Shadow. Но россияне, по крайней мере, будут пытаться защитить мост таким образом", – заметил полковник ВСУ в запасе.

В то же время у украинских военных есть ракеты с телеуправлением, когда летчик видит, куда ее вести.

Вот от этих ракет оккупанты смогут уберечь мост с помощью дыма. Хотя и не стопроцентно,

– отметил Роман Свитан.

Именно поэтому россияне пытаются всеми возможными средствами прикрыть Крымский мост. Они понимают, что контрнаступление, которое они ждут, уже идет, а дальше еще будут прорывы. И они могут быть совмещены с ударами по Крымскому мосту.

"Как только будет удар по Крымскому мосту ракетами типа Storm Shadow, мы это сразу заметим. Ведь ракеты имеют 500 килограммов боевой части. Поэтому может быть очень большой фейерверк", - подчеркнул Роман Свитан.

Важно! Крылатая ракета Storm Shadow класса – воздух-земля имеет дальность – от 250 до 500 (560) километров. Вес ракеты составляет 1300 кг, а боевой части – 480 кг. Ее максимальная скорость – 1000 километров в час.

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