Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив, що окупанти намагаються навчитись закривати міст за допомогою такого задимлення. Про це він розповів 24 Каналу.

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Вже проводили такі "навчання"

Він пояснив, що такі задимлення використовуються для приховування об'єктів, які захищаються зокрема системами ППО від повітряних атак.

Атаки можуть бути різного рівня: прямої дії під телекеруванням або уникнення головок самонаведення ракет, які працюють по контрастних цілях. І це робота шашок чи машин, які виконують таке завдання,

– наголосив військовий експерт.

Росіяни вже неодноразово проводили такі "навчання". Намагалися задимлювати міст з барж. Але це незручно, адже швидкість підходу барж дуже низька, і не вистачає часу на повне задимлення. Тому вони використовують спеціальні машини або механізми.

Роман Світан прокоментував "навчання" на Кримському мосту: дивіться відео

Одразу помітимо

"Проте навряд чи задимлення допоможе уникнути удару ракети Storm Shadow. Але росіяни принаймні будуть намагатися захистити міст у такий спосіб", – зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Водночас українські військові мають ракети з телекеруванням, коли льотчик бачить, куди її вести.

Ось від цих ракет окупанти зможуть захистити міст за допомогою диму. Хоча й не стовідсотково,

– зазначив Роман Світан.

Саме тому росіяни намагаються усіма можливими засобами прикрити Кримський міст. Вони розуміють, що контрнаступ, на який вони чекають, вже триває, а далі ще будуть прориви. І вони можуть бути поєднані з ударами по Кримському мосту.

"Як тільки буде удар по Кримському мосту ракетами типу Storm Shadow, ми це одразу помітимо. Адже ракети мають 500 кілограмів бойової частини. Тому може бути дуже великий феєрверк", – підкреслив Роман Світан.

Важливо! Крилата ракета Storm Shadow класу – повітря-земля має дальність – від 250 до 500 (560) кілометрів. Вага ракети складає 1300 кілограмів, а бойової частини – 480 кілограмів. Її максимальна швидкість — 1000 кілометрів на годину.

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