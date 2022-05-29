Заезжайте по дороге в Киев, вас встретят, – Фейгин оккупантам, собравшимся "идти на Польшу"

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил, что Польша якобы может стать следующей после Украины, на чью территорию будет совершено нападение. Однако все это только пропаганда.

Об этом 24 каналу рассказал правозащитник Марк Фейгин .

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"Ну пусть поедет в Польшу, попытается с ней повоевать. Кто же мешает? И в Киев пусть заедет. Все время они говорят какие-нибудь фантастические вещи. Говорит, встретимся в Киеве. Ну, приезжай в Киев, какие вопросы. Хочешь езжай через Польшу, тебя встретят", – отметил правозащитник.

Также Кадыров заявил, что их армия якобы "за 6 секунд покажет, на что способна". Впрочем, как отметил Фейгин, оккупанты в Украине не могут ничего сделать уже в течение 3 месяцев, поэтому такие заявления бессодержательны.

Чего добивается Россия

По словам Фейгина, в инфопространстве часто звучит тезис, что Владимиру Путину не докладывают о настоящем ходе событий на войне в Украине, ведь его якобы оберегают он негативной информации. Однако правозащитник уверен, что сейчас это совсем не так.

Марк Фейгин Правозащитник Надо быть дураком, чтобы не понимать, что происходит и что сил для наступления на Киев и полного захвата Украины нет. Мне кажется, они уже с этим смирились и все остальное лишь попытка пропагандистской озвучки, чтобы как-то поддерживать определенный дух. Чтобы россияне думали, что их армия вроде бы побеждает.

Как заметил Фейгин, заканчивать войну в Украине Россия не хочет. Кремль продумывает выгодный для себя план.

"Думаю, что игра идет вокруг того, чтобы добиться как можно лучших для себя условий и перейти в режим переговоров, используя все возможности", – добавил правозащитник.

Что этому предшествовало

Рамзан Кадыров с угрозами требовал от польских властей попросить прощения у российского посла, которого 9 мая в Варшаве облили красной краской.

Глава Чечни заявил, что Польша может оказаться следующей после Украины, на чью территорию пойдут в наступление. В то же время, украинское государство он назвал "закрытым вопросом".

Кадыров также призвал государства НАТО "не играть под дудку США".

Фейгин прокомментировал заявление Кадырова относительно Польши: смотрите видео