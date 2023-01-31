Обнаружили ли США признаки нецелевого использования своих средств в Украине
Источник:Reuters
США контролируют, как Украина использует их финансовую помощь. Они желают иметь гарантии.
Об этом заявили 31 января в Министерстве финансов США. Отметили, что пока нет никаких признаков, что Украина не по назначению использует помощь.
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"У нас нет никаких признаков того, что средства США были использованы не по назначению в Украине. Мы приветствуем текущие усилия украинской власти по сотрудничеству с нами, чтобы обеспечить надлежащие гарантии, чтобы помощь США доходила до тех, кому она предназначена", – сказала представительница Министерство финансов Меган Аппер.
Следить за ситуацией
Аппер сообщила, что Министерство финансов продолжит тесно работать с Всемирным банком. Они будут отслеживать все выплаты США.
Чтобы подтвердить, что они используются по назначению, а также чтобы с Украиной и другими партнерами бороться с коррупцией, – подчеркнула представитель Минфина.
Проверки от США: последние новости
- В Украине начала работу "горячая линия" Службы инспектора Агентства по международной помощи США (USAID). Можно конфиденциально сообщить об использовании средств и ресурсов, поступивших в Украину от американских налогоплательщиков.
- На фоне коррупционных скандалов в Украине США создают Институт расследования мошенничеств и коррупции. Представители институции уже находятся в Украине.
- Политолог Владимир Фесенко считает, что американские аудиторы находятся в Украине не из-за скандала с закупками в Минобороны Украины. Он отметил, что аудит проводился и в 2022 году. По словам Фесенко, причиной проверки являются внутриполитические проблемы в администрации президента США.