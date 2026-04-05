Зафиксировано 17 попаданий: российские войска запустили по Украине более 90 БПЛА
- Российские войска выпустили по Украине более 90 ударных дронов, из которых 76 были обезврежены силами ПВО.
- Зафиксировано попадание 17 дронов на 10 локациях и падение обломков на 3 локациях.
В ночь на воскресенье, 5 апреля, российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 76 вражеских БПЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Как отработала ПВО этой ночью?
С вечера предыдущего дня, 4 апреля, россияне применили 93 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское.
Около 60 из них составляли "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Воздушные силы ВСУ отметили, что атака продолжается, а в воздушном пространстве страны до сих пор фиксируют несколько вражеских БПЛА.
Вечером 4 апреля Россия атаковала Харьков дронами. В результате обстрела в городе были попадания вблизи жилых домов, в нескольких многоэтажках выбиты окна. Информации о пострадавших не поступало.
Днем Харьков также находился под атакой дронов. В частности, обломки беспилотника упали в Киевском районе города. Также сообщалось о попадании БПЛА в Немышлянском районе Харькова.
Кроме этого, 4 апреля россияне цинично ударили по рынку в Никополе. В результате атаки погибли пять человек – трое женщин и двое мужчин. Количество раненых в результате атаки возросло до 27 человек. Среди пострадавших – 14-летняя девочка.