Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читайте также "Шахеды" снова терроризируют Украину: где есть угроза атаки

Как отработала ПВО этой ночью?

С вечера предыдущего дня, 4 апреля, россияне применили 93 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское.

Около 60 из них составляли "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Воздушные силы ВСУ отметили, что атака продолжается, а в воздушном пространстве страны до сих пор фиксируют несколько вражеских БПЛА.

Важно! Оперативно о тревогах, угрозе БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Враг продолжает атаковать Украину: последние новости