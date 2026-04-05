Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО цієї ночі?

З вечора попереднього дня, 4 квітня, росіяни застосували 93 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське.

Близько 60 з них становили "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Повітряні сили ЗСУ наголосили, що атака триває, а в повітряному просторі країни досі фіксують декілька ворожих БпЛА.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Ворог продовжує атакувати Україну: останні новини