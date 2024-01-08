Были и "Кинжалы": враг атаковал Украину 59 воздушными средствами нападения
8 января 2024, 11:31Читати новину українською
Россия массированно атаковала Украину с авиации. Детали удара рассказал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
Утром 8 января 2024 года Россия атаковала Украину с бомбардировщиков разными видами вооружения. В то же время ночью враг также запускал "Шахеды".
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Россия запустила 59 средств воздушного нападения противника
Враг запустил за все время около 60 воздушных целей. В частности:
- 8 ударных БПЛА типа "Шахед" из района Приморско-Ахтарска – Россия;
- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска – Рязань, Тамбов);
- 24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс – Россия.);
- 8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области;
- 6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда – Крым;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область).
Враг нанес удары по военным объектам и по гражданской инфраструктуре.
В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.
Силы противовоздушной обороны уничтожили:
- 8 ударных БПЛА типа "Шахед";
- 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Россия атаковала Украину 8 января
- В 6:10 украинские военные предупредили об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Последние могут атаковать ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. позже взлетели также носители "Кинжалов". Россияне совершили пуски этих ракет.
- По данным Воздушных сил, взрывы прогремели во многих областных центрах Украины. В частности, ориентировочно в 6:41 – взрывы прогремели в Днепре, в 6:51 – в пригороде Днепра, в 7:16 – в Кривом Роге на Днепропетровщине; 7:02 – в Запорожье. Взрывов было не менее 5; 7:07 – серия взрывов была в Харькове и области; 7:44 – 6 взрывов прогремели в Хмельницком.
- По состоянию на 8:12 известно, что враги попали в жилые районы Запорожья – на открытые территории и рядом с домами. По меньшей мере, 4 дома разрушены. 8 января враг выпустил десятки ракет по мирным городам и селам Украины. По состоянию на 10:19 8 января 33 человека пострадали, два человека погибли, продолжалась ликвидация последствий обстрела.