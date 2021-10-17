Загадочная смерть дипломата в Киеве: СМИ назвали имя погибшего

В Киеве на Осокорках нашли тело 60-летнего мужчины, который работал дипломатом. СМИ сообщили, что речь идет о Викторе Крыжановском.

Смерть дипломата наступила 16 октября в результате несчастного случая. Об имени погибшего изданию рассказали в правоохранительных органах.

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В СМИ назвали имя погибшего дипломата

Накануне в Киеве на дачном массиве Осокорки обнаружили погибшим дипломата. Им оказался Виктор Крыжановский,

– говорится в сообщении.

По информации Википедии, Виктору Крыжановскому в декабре должно было исполниться 60 лет. Накануне, 16 октября, полиция сообщала, что погиб именно 60-летний мужчина.



В СМИ сообщили, что умерший дипломат – Виктор Крыжановский / Фото "МК-Эстония"

Правоохранители рассказали, что погибший упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница.

В полиции рассказали, что:

"Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы";

следователем начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай";

сейчас идет досудебное расследование.

Что известно о Викторе Крыжановском: коротко