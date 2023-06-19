Загадочный Буданов: о чем так часто молчит руководитель ГУР МО

Не так давно в ГУР МО опубликовали загадочное видео, на котором виден молчаливый Кирилл Буданов. Однако этой загадочности есть объяснение.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов пояснил, что это связано с операциями, которые либо есть в планах, либо реализуются прямо сейчас. И в ближайшее время украинское общество увидит результат.

Обратите внимание Факт, не умерший, нужно еще установить, – ГУР о состоянии здоровья Путина

Что известно об украинских операциях

Андрей Юсов отметил, что есть определенные операции, которые сейчас запланированы и будут претворены в жизнь, а их результаты общество непременно увидит. Однако есть и те, которые реализуют прямо сейчас.

Часть (операций – 24 Канал) происходит уже сейчас, буквально в это время, можно сказать, в прямом эфире,

– подчеркнул Юсов.

Россияне распространяют фейк о гибели Буданова

Россия не только ведет реальную войну на фронте, но и информационную. Накануне пропагандисты уверенно утверждали, что якобы оккупанты ликвидировали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Затем те же пропагандисты вопили о том, что генерал якобы в тяжелом состоянии и нуждается в "трепанации черепа". Однако фейк с треском провалился – Валерий Залужный жив и здоров и продолжает свою работу. Следует отметить, что россияне в своих СМИ уже "ликвидировали" командующего сил ТРО Игоря Танцюру и Сухопутных войск Александра Сырского.

После этого российские СМИ решили "похоронить" Кирилла Буданова, запустив соответствующую информационную кампанию, в которой сначала утверждали, что главный украинский разведчик сейчас в коме и его отправили на лечение в Германию. Такие фейки только рассмешили представителей ГУР МО.

Однако пропаганда не сдавалась. Для того чтобы убедить всех в гибели Буданова, пропагандисты решили делать вбросы со ссылкой на немецкие СМИ о том, что руководитель ГУР МО сейчас на лечении в Берлине, однако те же издания говорят, что сообщения россиян являются выдумкой. В ход россияне даже выпустили "тяжелую артиллерию" – экс-депутата и предателя Илью Киву, который уже заявил, что Буданов якобы умер и этот факт скрывают.