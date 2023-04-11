Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он заметил, что до недавнего времени одна из найболее влиятельных фигур в России – Евгений Пригожин сейчас значительно потерял в авторитете, а его наемники составляют основную часть потерь на фронте.

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Ранее, по словам Жданова, Пригожин позволял себе критиковать военное руководство России, а теперь, особенно после смерти Татарского, он резко изменил риторику

Начал обсуждать успехи и возможности Вооруженных сил Украины. Приятно, когда враг тебя так оценивает,

– добавил говорящий.

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Пригожин, в частности, заявил, что силы украинской обороны собрали 200 тысяч, а по некоторым источникам. 400 тысяч личного состава для контрнаступления. Он отметил, что недооценивать это нельзя.

Некоторые аналитики сообщают, что вагнеровцев сейчас действительно умножают на ноль. Десантные части России, идущие в атаку на Бахмутском направлении, гонят вагнеровцев перед собой, они их не выпускают с поля боя,

– рассказал Жданов.

Он сообщил, что в целом обеспечение у вагнеровцев нормальное, у них есть боеприпасы, но их постоянно толкают в первой шеренге для атак, а российский десант пытается прикрываться за спиной вагнеровцев.

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