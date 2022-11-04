Выстрел в спину для дезертиров: как и для чего работают российские заградотряды

После серии позорных поражений в Украине и страшных потерь Россия решила бросить в жерло войны еще больше своих "граждан" и погасить украинское сопротивление массой. Стимулировать российских "мобиков" идти не смерть будут практики времен Второй мировой.

Британская разведка традиционно публикует свои отчеты о ходе российского вторжения в Украину и подсвечивает интересные, по мнению аналитиков, темы и тренды.

Что ожидает дезертиров Разведка об использовании Россией методов времен Второй мировой войны

4 ноября британцы написали о возвращении России к практике заградительных отрядов. Причиной стал низкий моральный дух оккупантов, которые не хотят выполнять приказы командиров и лезть под украинские пули.

Таким образом, российское командование хочет остановить деградацию армии и поднять мораль оккупантов.

Интересно, что российская пропаганда активно качает тему о существовании "заградительных отрядов" в ВСУ. Дошло до того, что в "шоу" програмы Соловьева пропагандисты с крокодиловыми слезами жалуются, что России нужно "перенимать передовой опыт". На самом же деле эта практика в России давно существует. А вот Украине она не нужна – у наших защитников не существует проблем с мотивацией, ведь они защищают собственную землю и спасают свою страну от геноцида.

История вопроса: традиция не нова для россиян

С давних времен в разных армиях мира существовали отряды, выполнявшие заградительную функцию, то есть не допускали бегства с поля боя воинов из своего войска. Такая практика начала отмирать в 20 веке, но не в России.

В годы Первой мировой армия Российской империи держала сомнительное первенство по числу сдавшихся в плен, а также дезертиров. Чтобы остановить деградацию, Царат сформировал заградительные отряды из казаков, а также так называемые "батальоны смерти", среди прочего выполнявшие заградительные функции. После Октябрьского переворота тактику взяли на вооружение и большевики. Впоследствии заградительные отряды действовали во время гражданской войны в Испании и Китае, Зимней войне и во время боев между СССР и Японией на Халхин-Голе.Во время Второй мировой войны Россия вернулась к этой практике и существенно масштабировала ее. Среди историков бытует мнение, что массово заградительные отряды "советы" начали использовать только в 1942 году (после печально известного приказа №227, известного как "Ни шагу назад"). На самом деле это не так, первые заградительные отряды НКВД были сформированы уже летом 1941 года после серии поражений Красной армии, потери значительных территорий, большей части авиации и танков, а также сотен тысяч пленных. Тогда же, в сентябре 1941, а не в 1942, появились и первые "штрафбаты".

16 августа 1941 года вышел приказ №270 за подписью Сталина, он запрещал сдаваться в плен и предусматривал расстрел отступающих. Как видим, советам пришлось дублировать свои драконовские приказы, чтобы армия не разбегалась. Вопреки стереотипным представлениям о советских заградительных отрядах, у них были не только пулеметы (как показано в фильме Жан-Жака Анно "Враг у ворот" о Сталинградской битве), но и артиллерия и минометы. Фактически это были полноценные боевые подразделения, которые, правда, воевали не с нацистами, а с собственным народом.

Тема "заградительных отрядов" долгое время была "табу" в СССР. Едва ли не единственным, кто рассказывал об этом в своих песнях, был бард Владимир Высоцкий. Именно Высоцкий считается автором песни "Эта рота, рота", рассказывающей о расстреле красноармейцев так называемыми "зелеными фуражками".

В недолгое время "оттепели" 1990-х появилось несколько исследований и были обнародованы документы и воспоминания о тех страшных событиях.

Во времена Путина позорные эпизоды кровавой деятельности заградительных отрядов были "стерты" из исторической памяти о Второй мировой и, например, сериал "Штрафбат", который пытался показать эту трагическую страницу войны, утонул в общем потоке "победобесия".

Тем не менее, в Кремле не забыли о заградительных отрядах в российской армии и вернулись к практике "дедов" при первой же возможности.

По этническим признакам

Осторожные британские аналитики в своем отчете указывают, что существуют только планы по созданию и развертыванию заградительных отрядов. На самом же деле подобные подразделения действуют на фронте чуть ли не с самого начала вторжения. Интересно, что формируются они по этническому признаку – право "контроля качества" боевого духа оккупантов российское командование отдало на откуп чеченцам-кадыровцам, действующим под прикрытием российской парамилитарной группировки "Росгвардия".

Это подтверждают и данные перехватов разговоров оккупантов. В частности, еще 21 марта СБУ обнародовала фрагмент беседы кадыровца с женой, где он рассказывает о своих боевых задачах – контролировать, чтобы "вшивые" оккупанты не разбегались.

Кадыровец рассказывает о работе заградительных отрядов: смотрите видео

Существование на Донбассе заградительных отрядов, сформированных из кадыровцев, подтвердил также командир батальона чеченских добровольцев имени Джохара Дудаева Адам Осмаев.

Многие российские военные ненавидят кадыровцев и даже пытаются их подставить. Я не удивлюсь, если между ними начнутся столкновения, мы такое наблюдали в Чечне периодически,

– рассказал Адам Осмаев в комментарии изданию "Кавказ. Реалии" о заградительных отрядах кадыровцев.

Живым подтверждением является осенний ролик, снятый ориентировочно на юге Украины. Он снят от имени кадыровцев, находящихся в тылу русских (или мобилизованных из ОРДЛО) штурмовиков. Убегающие с позиций оккупанты отчитываются перед одним из боевиков-кадыровцев (тот остановил их словом "куда"), объясняют, почему вынуждены отступать, апеллируя потерями и отсутствием поддержки техники. При этом в беседе используется термин "братан".

Как россияне сбегают с позиций мимо заградительных отрядов: смотрите видео

В этом эпическом ролике кадыровцы никого не убили, однако есть множество подтверждений, когда подобные сцены завершались перестрелками и труппами.

Подтверждением являются находки украинских военных. Так, в сентябре на Харьковщине ВСУ нашли "братскую могилу" оккупантов, в которой обнаружили тела убитых россиян. Они были ранены, а затем расстреляны, то есть фактически добиты.

Российские заградительные отряды под Бахмутом, сентябрь 2022: смотрите видео

Также есть информация о работе заградительных отрядов для контроля за наемниками так называемых ЧВК, в частности "вагнеровцев" и других. Здесь все проще, эти отряды вообще выведены за пределы системы Минобороны России, а потому жизнями воинов-зеков распоряжаются администраторы этих банд, или те же чеченцы на аутсорсе. Такую практики подтверждали сами "вагнеровцы" – те, которым удалось попасть в плен и спасти свою жизнь.

Кроме того, российское командование, когда не хватает кадыровцев, назначает на роль заградительных отрядов другие подразделения.

Таким образом создают несколько эшелонов, каждый из которых выполняет функцию "скрепов" для предыдущих групп оккупантов. Об этом рассказывают сами оккупанты.

У нас зэков привезли из тюрьмы. Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим, как заградотряд: если кто-то назад побежит – замочим. У нас так положено: то есть мы сидим вторые, охраняем первых, позади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть убежать нереально – свои пристрелят,

– российский оккупант в перехваченном СБУ разговоре рассказывает жене, как стал частью заградительного отряда, октябрь 2022 года.

Сам себе заградительный отряд: смотрите видео

Карбид вольфрама для "мобика"

После объявления Путиным "частичной мобилизации" работы в заградительных отрядах стало больше.

Когда выяснилось, что Киев за три дня не берется, магия получения 195 000 рублей теряется после первого обстрела, а "гробовые" на покупку "Лады" не выплачиваются, едва ли не единственным средством мотивации стали "бородатые братаны" с пулеметами.

В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего номер 222. Довести до всех постов,

– фрагмент перехваченной ГУР МО разговора командиров 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупантов.

Интересный фрагмент перехвата разговоров оккупантов

Сейчас Россия гонит на фронт тысячи неподготовленных "чмобиков", теряющих желание воевать еще задолго до прибытия туда и их "чилят" в посадках. А еще – массово погибают, если вы обратили внимание на стремительное увеличение количества убитых россиян в отчетах Генштаба, то это именно "мобики".

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Пули от кадыровцев

К теме С мобилизованными: кадыровцы и росгвардейцы вооружились крайне опасными пулями

Кстати, для встречи мобилизованных россиян подготовились не только ВСУ, но и кадыровцы.

По данным источников 24-го канала в украинских спецслужбах, они получили на вооружении новые пули. Речь идет о патронах 5.45 x 39 миллиметров с бронебойным шаром и заостренным сердечником из карбида вольфрама. Они могут насквозь прошивать плиты класса защиты 5+.

Усиленные пули и улучшенные бронежилеты более или менее массово появились у кадыровцев и других росгвардейцев именно в октябре, после того, как на фронте увеличилось количество инцидентов с наказанием мобилизованных.



Пули повышенной пробийности завезли росгвардейцам в начале октября / Фото источников 24 канала

Конечно, у российских "мобиков" нет таких бронежилетов (если они вообще есть), однако, теперь их куратор из заградительного отряда может убить одной пулей сразу нескольких. Возможно, скоро об этом расскажут новые "тик-токи" от воинов Кадырова.

Британская разведка раскрыла тайны россиян смотрите видео: