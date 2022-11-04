Британська розвідка традиційно публікує свої звіти про перебіг російського вторгнення до України та "підсвічує" цікаві, на думку аналітиків, теми та тренди.

Що очікує на дезертирів Розвідка про використання Росією методів часів Другої світової війни

4 листопада британці написали про повернення Росії до практики загороджувальних загонів. Причиною став низький моральний дух окупантів, які не хочуть виконувати накази командирів й лізти під українські кулі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 November 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/bYLF2ONZOR — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 4, 2022

Таким чином російське командування хоче зупинити деградацію армії та підняти мораль окупантів.

Цікаво, що російська пропаганда активно качає тему про існування "загороджувальних загонів" у ЗСУ. Дійшло до того, що в "шоу" програм Соловйова пропагандисти з крокодилячими слізьми бідкаються, що Росії потрібно "переймати передовий досвід". Насправді ж ця практика в Росії давно існує. А ось Україні вона не потрібна – у наших захисників не інсує проблем з мотивацією, адже вони захищають власну землю та рятують свою країну від геноциду.

Історія питання: традиція не нова для росіян

З давніх часів у різних арміях світу існували загони, що виконували загороджувальну функцію, тобто не допускали втечі з поля бою вояків зі свого війська. Така практика почала відмирати у 20 столітті, але не в Росії.

Зверніть увагу! У роки Першої світової армія Російської імперії тримала сумнівну першість по числу тих, хто здався у полон, а також дезертирів. Щоб зупинити деградацію, Царат сформував загороджувальні загони з козаків, а також так звані "батальйони смерті", які серед іншого виконували загороджувальні функції. Після Жовтневого перевороту цю тактику взяли на озброєння й більшовики. Згодом, загороджувальні загони діяли під час громадянської війни в Іспанії та Китаї, Зимовій війні та під час боїв між СРСР та Японією на Халхин-Голі.



Під час Другої світової війни Росія повернулася до цієї практики та суттєво її масштабувала. Серед істориків побутує думка, що масово загороджувальні загони "совєти" почали використовувати лише в 1942 році (після сумнозвісного наказу №227, відомого як "Ані кроку назад"). Насправді це не так, перші загороджувальні загони НКВС були сформовані вже влітку 1941 року після серії поразок Червоної армії, втрати значних території, більшої частини авіації та танків, а також сотень тисяч полонених. Тоді ж, у вересні 1941 року, а не у 1942, з'явились і перші "штрафбати".

16 серпня 1941 року вийшов наказ №270 за підписом Сталіна, він забороняв здаватися у полон та передбачав розстріл тих, хто відступає. Як бачимо, "совєтам" довелося дублювати свої драконівські накази, щоб армія не розбігалася. Всупереч стереотипним уявленням про радянські загороджувальні загони, в них були не лише кулемети (як показано у фільмі Жан-Жака Анно "Ворог біля воріт" про Сталінградську битву), але й артилерія та міномети. Фактично, це були повноцінні бойові підрозділи, які, щоправда, воювали не з нацистами, а з власним народом.

Тема "загороджувальних загонів" тривалий час була "табу" в СРСР. Чи не єдиним, хто розповідав про це у своїх піснях, був бард Володимир Висоцький. Саме Висоцький вважається автором пісні "Эта рота, рота", що розповідає про розстріл червоноармійців так званими "зеленими кашкетами".

У недовгий час "відлиги" 1990-их з'явилося кілька досліджень та були оприлюднені документи та спогади про ті страшні події.

За часів Путіна ганебні епізоди кривавої діяльності загороджувальних загонів були "стерті" з історичної пам'яті про Другу світову й, наприклад, серіал "Штрафбат", який намагався показати цю трагічну сторінку війни, потонув у загальному потоці "побєдобєсія".

Проте, в Кремлі не забули про загороджувальні загони в російській армії та повернулися до практики "дідів" за першої ж можливості.

За етнічними ознаками

Обережні британські аналітики у своєму звіті вказують, що існують лише плани зі створення та розгортанню загороджувальних загонів. Насправді ж подібні підрозділи діють на фронті ледь не з самого початку вторгнення. Цікаво, що формуються вони за етнічною ознакою – право "контролю якості" бойового духу окупантів російське командування віддало на відкуп чеченцям-кадировцям, що діють під прикриттям російського парамілітарного угруповання "Росгвардія".

Це підтверджують і дані перехоплень розмов окупантів. Зокрема, ще 21 березня СБУ оприлюднила фрагмент бесіди кадировця з дружиною, де він розповідає про свої бойові задачі – контролювати, щоб "вошиві" окупанти не розбігалися.

Кадировець розповідає про роботу загороджувальних загонів: дивіться відео

Існування на Донбасі загороджувальних загонів, сформованих з кадировців, підтвердив також командир батальйону чеченських добровольців імені Джохара Дудаєва Адам Осмаєв.

Багато російських військових ненавидять кадировців і навіть намагаються їх підставити. Я не здивуюсь, якщо між ними почнуться зіткнення, ми таке спостерігали в Чечні періодично,

– розповів Адам Осмаєв у коментарі виданню "Кавказ. Реалії" про загороджувальні загони кадировців.

Живим підтвердженням є осінній ролик, знятий орієнтовно на півдні України. Він зафільмований від імені кадировців, що перебувають в тилу російських (або мобілізованих з ОРДЛО) штурмовиків. Окупанти, які тікають з позицій, звітують перед одним з бойовиків-кадировців (той зупинив їх словом "куди"), пояснюють, чому змушені відступати, апелюючи втратами та відсутністю підтримки техніки. При цьому у бесіді використовується термін "братан".

Як росіяни тікають з позицій повз загороджувальні загони: дивіться відео

У цьому епічному ролику кадировці нікого не вбили, проте, є безліч підтверджень, коли подібні сцени завершувались перестрілками та трупами.

Підтвердженням є знахідки українських військових. Так, у вересні на Харківщині ЗСУ знайшли "братську могилу" окупантів, в якій виявили тіла вбитих росіян. Вони були поранені, а потім розстріляні, тобто – фактично добиті.

Російські загороджувальні загони під Бахмутом, вересень 2022 року: дивіться відео

Також є інформація про роботу загороджувальних загонів для контролю за найманцями з так званих ЧВК, зокрема "вагнерівців" та інших. Тут все простіше, ці загони взагалі виведені за межі системи Міноборони Росії, а тому життями воїнів-зеків розпоряджаються адміністратори цих банд, або ті ж чеченці на аутсорсі. Таку практики підтверджували самі "вагнерівці" – ті, яким пощастило потрапити до полону та врятувати своє життя.

Крім того, російське командування, коли не вистачає кадировців, призначає на роль загороджувальних загонів інші підрозділи.

Таким чином створюють кілька ешелонів, кожен з яких виконує функцію "скрєпів" для попередніх груп окупантів. Про це розповідають самі окупанти.

У нас зеків привезли із в'язниці. Їх кудись завели вперед-вперед. А ми сидимо, як загородзагін: якщо хтось назад побіжить – замочимо. У нас так положено: тобто ми сидимо другі, охороняємо перших, позаду нас ще лінія. Туди теж не повернешся. Тобто втекти нереально – свої пристрелять,

– російський окупант у перехопленій СБУ розмові розповідає дружині, як став частиною загороджувального загону, жовтень 2022 року.

Сам собі загороджувальний загін: дивіться відео

Карбід вольфраму для "мобіка"

Після оголошення Путіним "часткової мобілізації" роботи в загороджувальних загонів побільшало.

Коли з’ясувалося, що Київ за три дні не береться, магія отримання 195 000 рублів втрачається після першого обстрілу, а "гробові" на купівлю "Лади" не виплачуються, чи не єдиним засобом мотивації стали "бородаті братани" з кулеметами.

У тильній смузі виставлено загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів,

– фрагмент перехопленої ГУР МО розмови командирів 4-ої окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу окупантів.

Цікавий фрагмент перехоплення розмов окупантів

Нині Росія жене на фронт тисячі непідготовлених "чмобіків", які втрачають бажання воювати ще задовго до прибуття туди та "чілять" у посадках. А ще – масово гинуть, якщо ви звернули увагу на стрімке збільшення кількості вбитих росіян у звітах Генштабу, то це саме "мобіки".

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Кулі від кадирівців

До теми Для боїв із мобілізованими: кадировці та росгвардійці озброїлися вкрай небезпечними кулями

До речі, для зустрічі мобілізованих росіян підготувалися не лише ЗСУ, але й кадировці.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, вони отримали на озброєнні нові кулі. Мовиться про патрони 5.45 x 39 мілеметра з бронебійною кулею та загостреним сердечником з карбіду вольфраму. Вони можуть наскрізь прошивати плити класу захисту 5+.

Посилені кулі та покращені бронежилети більш-менш масово з'явилися у кадировців та інших росгвардійців саме у жовтні, після того, як на фронті збільшилася кількість інцидентів із покаранням мобілізованих.



Кулі підвищеної пробійності завезли росгвардійцям на початку жовтня / Фото джерел 24 каналу

Звісно, у російських "мобіків" немає таких бронежилетів (якщо вони є взагалі), проте, тепер їхній куратор з загороджувального загону може вбити однією кулею відразу декількох. Можливо, незабаром про це розкажуть нові "тік-токи" від вояків Кадирова.

Британська розвідка розкрила таємниці росіян – дивіться відео: