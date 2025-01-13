В водохранилище Бурштынской ТЭС содержание нефтепродуктов в семь раз превысило норму

На водоотводном канале Бурштынской ТЭС обнаружены пятна неизвестного вещества масляного происхождения. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Днестровского бассейнового управлении водных ресурсов.

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Что известно о загрязнении Бурштынской ТЭС

Работники лаборатории мониторинга вод Западного региона Днестровского БУВР обнаружили превышение содержания нефтепродуктов в Бурштынском водохранилище. В частности:

предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ – в 7 раз;

гигиенических нормативов качества – в 1,2 раза.

В реке Гнилая Липа в городе Галич результатами исследований установлено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза по сравнению с ПДК ОБУВ. Река Днестр (село Дубовцы, ниже впадения реки Гнилая Липа) не загрязнена.

В комментарии ZAXID.NET в лаборатории Днестровского БУВР сказали, что не видят особой опасности для региона в этом загрязнении воды. Уровень нефтепродуктов в Бурштынском водохранилище и реке Гнилая Липа гораздо меньше того, который фиксировали в декабре 2022 года в Галиче.

Мониторинг водных объектов, находящихся в зоне кризисной ситуации, будет продолжен до достижения нормативных значений показателей качества вод.