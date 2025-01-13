Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Дністровського басейнового управлінні водних ресурсів.

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Що відомо про забруднення Бурштинської ТЕС

Працівники лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР виявили перевищення вмісту нафтопродуктів у Бурштинському водосховищі. Зокрема:

гранично допустимих концентрацій (ГДК) і орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ) шкідливих речовин – у 7 разів;

гігієнічних нормативів якості – в 1,2 раза.

У річці Гнила Липа в місті Галич результатами досліджень встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів в 3,6 рази у порівнянні з ГДК ОБРВ. Річка Дністер (село Дубівці, нижче впадіння річки Гнила Липа) не забруджена.

У коментарі ZAXID.NET в лабораторії Дністровського БУВР сказали, що не бачать особливої небезпеки для регіону у цьому забрудненні води. Рівень нафтопродуктів у Бурштинському водосховищі та річці Гнила Липа набагато менший за той, що фіксували у грудні 2022 року у Галичі.

Моніторинг водних обʼєктів, що знаходяться у зоні кризової ситуації, буде продовжено до досягнення нормативних значень показників якості вод.