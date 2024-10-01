Сколько еще продлится ухудшение качества воздуха в Киеве: в Минздраве дали ответ
Источник:Министерство здравоохранения
Ухудшение качества воздуха в Киеве сохранится предварительно до пятницы, 4 октября. После этого направление ветра в Украине изменится на южное и западное.
Причиной ухудшения качества воздуха в столице является попадание пыли из района Каспия. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
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Когда качество воздуха в Киеве улучшится
По сообщению Украинского гидрометеорологического центра, 1 и 2 октября в Киеве ожидается запыление воздуха.
Ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное,
– отметили в Минздраве.
В министерстве напомнили, что в случае загрязнения воздуха жителям стоит:
- ограничить пребывание на улице, при необходимости пользоваться респиратором или защитной маской;
- выключить вентиляционные системы;
- принимать душ несколько раз в день;
- проводить влажную уборку дома и на рабочих местах;
- закрыть окна и двери, уплотнить проемы подручными средствами (скотч, влажная ткань);
- пить достаточное количество воды (для взрослых норма 2 – 3 литра в день).
К слову, ранее в КГГА сообщали, что пыль добралась пока что преимущественно левого берега: в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц.