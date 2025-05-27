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24 Канал Новости Украины В одном из городов Украины воздух загрязнен аммиаком и пылью
27 мая, 21:30
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В одном из городов Украины воздух загрязнен аммиаком и пылью

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • В Черкассах зафиксировано превышение концентраций аммиака и пыли в воздухе с 19 по 24 мая.
  • Прогнозы указывают на то, что погода будет способствовать уменьшению вредных примесей в воздухе.

В воздухе в городе Черкассах наблюдается превышенная концентрация вредных веществ. Речь идет о частицах пыли и аммиака.

Результаты наблюдений с 19 по 24 мая показали, что в Черкассах очень загрязненный воздух. Об этом рассказал начальник областного гидрометцентра Виталий Постригань, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно

За указанный период наблюдений в городе были установлены превышения по аммиаку и пыли. Их среднесуточные концентрации превышали соответствующие предельно-допустимые концентрации от 1,1 до 1,3 раза.

Как менялся уровень загрязнения воздуха в Черкассах / Фото Черкасский областной гидрометцентр

Он добавил, что погода на текущей неделе будет способствовать уменьшению вредных примесей в воздухе.

Напомним, что загрязненный воздух может влиять на сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. В группе риска также люди с сахарным диабетом второго типа. В случае загрязнения воздуха специалисты советуют:

  • закрыть двери и окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
    если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум;
  • делать частую влажную уборку в помещениях.