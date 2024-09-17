В КГГА опровергли информацию о загрязнении воздуха в Киеве

В Киевской городской государственной администрации отметили, что уровень загрязненности в столице по состоянию на 17 сентября низкий. Никаких превышений нет.

Отметим, что днем ранее КГГА предупреждало о возможном ухудшении качества воздуха из-за пожара в Вышгородском районе. Сообщалось о возможном задымлении таких районов столицы, как Оболонский, Подольский и Святошинский.

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Загрязнение воздуха в Киеве

К счастью, в Киеве по состоянию на вечер 17 сентября уровень загрязненности воздуха низкий

Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано,

– сообщает власть.

В КГГА отметили, что следить за состоянием атмосферного воздуха можно в приложении Киев Цифровой.

Как действовать в случае задымленности

В случае задымленности украинцам стоит: