В КГГА опровергли информацию о загрязнении воздуха в Киеве

17 сентября 2024, 19:58
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Автор: Дмитрий Усик

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КГГА

В Киевской городской государственной администрации отметили, что уровень загрязненности в столице по состоянию на 17 сентября низкий. Никаких превышений нет.

Отметим, что днем ранее КГГА предупреждало о возможном ухудшении качества воздуха из-за пожара в Вышгородском районе. Сообщалось о возможном задымлении таких районов столицы, как Оболонский, Подольский и Святошинский.

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Загрязнение воздуха в Киеве

К счастью, в Киеве по состоянию на вечер 17 сентября уровень загрязненности воздуха низкий

Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано,
– сообщает власть.

В КГГА отметили, что следить за состоянием атмосферного воздуха можно в приложении Киев Цифровой.

Как действовать в случае задымленности

В случае задымленности украинцам стоит:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми. Во время открытия окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;
  • по возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2 – 3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.