Об исчезновении жителя Волыни Захара Онищука в Варшаве сообщила его крестная мать Наталья Сахарчук на своей странице в фейсбуке 3 июля.

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Что известно о пропавшем украинце?

По словам Натальи Сахарчук, в последний раз парня видели вечером 29 июня на улице Марцина Каспжака, 31 (Marcina Kasprzaka). Уже ночью, около 02:22 30 июня, Захар позвонил своему другу и отправил сообщение с просьбой: "Перезвони мне".

После этого парень позвонил еще раз, однако друг не успел ответить. С тех пор связь с ним прервалась, а телефон до сих пор недоступен.

Приметы пропавшего украинца:

возраст – 18 лет;

рост – 185 сантиметров;

телосложение – спортивное;

волосы – русые.

Родственники обращаются к тем, кто находился, проживает или работает в районе, где в последний раз видели парня. Тех, у кого есть записи с видеорегистраторов или камер наблюдения, а также любая информация о судьбе Захара, просят сообщить по телефону: +48 793 368 539.

Отмечается, что по состоянию на утро 4 июля Захара все еще ищут, а его семья обратилась за помощью в полицию Украины и Польши, а также в украинское консульство в Польше.

Напомним, 21 июня в Варшаве во время купания в реке Висла пропал подросток из Украины. Он пришел к реке отдыхать вместе с двумя подростками, зашел в воду, но не вернулся. О пропаже сообщили в экстренные службы, велись поиски.