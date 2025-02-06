Захарова разразилась обвинениями из-за упоминания Зеленского о ядерном оружии: что напугало Россию

Президент Украины сделал заявление о предоставлении Киеву ядерного оружия и ракет, если процесс вступления нашей страны в НАТО затягивается, а нам нужно защищаться от врага. На эти слова Владимира Зеленского очень бурно отреагировали в МИД России.

Представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на заявления Зеленского, написав, что якобы они выдают "маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий". По мнению министра иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимира Огрызко, которое он высказал 24 Каналу, в высказываниях Захаровой нет ничего нового.

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Ясный и понятный сигнал

"Такая нервная, даже психопатическая реакция этого неуважаемого, думаю, не только мной, лица свидетельствует о том, что там реально боятся того, что Украина поставит вопрос о своем ядерном статусе", – подчеркнул Огрызко.

Когда Украина ратифицировала закон о присоединении к договору о нераспространении ядерного оружия, она сделала оговорку, где сказала, что в случае наступления особой ситуации с безопасностью в стране, Украина оставляет за собой право выйти из этого договора.

Обратите внимание! Мария Захарова в своем посте относительно заявления Зеленского о ядерном оружии, также отметила, что атомные станции для него – это якобы не "источник мирной энергетики", а "грязное ядерное оружие", которое нужно для шантажа. В то же время именно Россия с марта 2022 года оккупировала Запорожскую АЭС.

Например, Трамп вышел из Совета ООН по правам человека, так же Украина может, по его мнению, выйти из договора о нераспространении ядерного оружия и не иметь никаких обязательств ни перед кем.

Тогда пусть кричат из Кремля и откуда угодно, но мы будем иметь полное право и возможности говорить о том, что если нам не дают шансов на вступление в НАТО, или не дают двусторонние гарантии, то нам надо заботиться о своей безопасности самостоятельно,

– подчеркнул экс-министр.

Это заявление Зеленского настолько ясный и понятный сигнал, что на него надо не только истерично реагировать за "поребриком", но и чтобы наши западные партнеры начали думать о том, что это серьезное дело.

Если они хотят, чтобы мы совместно победили зло, тогда пусть думают над этим совместно и действуют соответствующим образом,

– отметил Владимир Огрызко.

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану поднял вопрос затягивания вступления Украины в Североатлантический альянс. Если период, пока наша страна не стала членом НАТО, продлится десятилетия, ей нужно защищаться. По мнению президента, Украине помогло бы ядерное оружие и ракеты, в количестве, которое "могло бы остановить Россию". Однако есть вопрос, предоставят ли это вооружение западные партнеры.