Представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова відреагувала на заяви Зеленського, написавши, що нібито вони видають "маніяка, який розглядає планету як об'єкт своїх хворих фантазій". На думку міністра закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимира Огризка, яку він висловив 24 Каналу, у висловлюваннях Захарової немає нічого нового.

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Ясний і зрозумілий сигнал

"Така нервова, навіть психопатична реакція цієї нешанованої, думаю, не тільки мною, особи свідчить про те, що там реально бояться того, що Україна поставить питання про свій ядерний статус", – наголосив Огризко.

Коли Україна ратифікувала закон про приєднання до договору про не розповсюдження ядерної зброї, вона зробила застереження, де сказала, що в разі настання особливої ситуації з безпекою в країні, Україна залишає за собою право вийти з цього договору.

Зверніть увагу! Марія Захарова у своєму дописі щодо заяви Зеленського про ядерну зброю, також зазначила, що атомні станції для нього – це нібито не "джерело мирної енергетики", а "брудна ядерна зброя", яка потрібна для шантажу. Водночас саме Росія з березня 2022 року окупувала Запорізьку АЕС.

Наприклад, Трамп вийшов з Ради ООН з прав людини, так само Україна може, на його думку, вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї і не мати жодних зобов'язань ні перед ким.

Тоді нехай кричать з Кремля та звідки завгодно, але ми матимемо повне право і можливості говорити про те, що якщо нам не дають шансів на вступ до НАТО, чи не дають двосторонні гарантії, то нам треба дбати про свою безпеку самостійно,

– підкреслив ексміністр.

Ця заява Зеленського настільки ясний і зрозумілий сигнал, що на нього треба не тільки істерично реагувати за "поребриком", але й щоб наші західні партнери почали думати про те, що це серйозна справа.

Якщо вони хочуть, щоб ми спільно перемогли зло, тоді нехай думають над цим спільно і діють відповідним чином,

– зауважив Володимир Огризко.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану порушив питання затягування вступу України у Північноатлантичний альянс. Якщо період, поки наша країна не стала членом НАТО, триватиме десятиліття, їй потрібно захищатися. На думку президента, Україні допомогла б ядерна зброя та ракети, у кількості, яка "могла б зупинити Росію". Однак є питання, чи нададуть це озброєння західні партнери.