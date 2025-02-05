Я спробую максимально просто й без емоцій пояснити наслідки виходу США з РПЛ. Про це заявила Катерина Рашевська, інформує 24 Канал.

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Які будуть наслідки виходу США з Ради ООН з прав людини

1. Наближення до реформування, як цього органу, так і ООН у цілому. Цікаво, що перед підписанням указу 4 лютого США намагалися знайти альтернативні рішення, які, на думку окремих високопосадовців держави, збільшували б потенціал для ефективної діяльності РПЛ та ООН як глобальної організації.

Cуть таких пропозицій не є публічною, однак прослідковується чітке бажання цілої низки держав, зокрема й України, до виведення ООН з певної кризи інституційного розвитку.

2. Збереження фінансування РПЛ. Хоча існує думка, що вихід США зменшить обсяг фінансування програмної діяльності та окремих "розслідувань" порушень прав людини з боку Ради та, наприклад, Незалежної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, це твердження є досить дискусійним.

По-перше, на 60% бюджет Ради формується внаслідок добровільних внесків (до 31 січня США "закинули" Раді понад 2,6 мільйона доларів).

По-друге, 40% бюджету надходить з загального бюджету ООН. Так, США, хоча й роблять найбільші внески, однак не є і не мають бути єдиним джерелом фінансування організації. Ба більше, за заявами ООН, США винні їй 2,8 мільярда доларів, з яких 1,5 мільярда припадає на регулярний бюджет (5% з якого – бюджет РПЛ). Ці платежі, на відміну від членства в РПЛ, не є добровільними.

3. Вплив на авторитет РПЛ ООН. Вихід США з РПЛ за бурхливістю реакції, ймовірно, перевершив навіть головування Ірану на соціальному форумі РПЛ у Женеві (листопад 2023 року), членство в Раді Китаю, Саудівської Аравії, ДРК, Венесуели та інших держав, де ситуація з правами людини викликає глибоке занепокоєння.

Вплив саме виходу США на авторитет РПЛ, яка зарекомендувала себе протягом 2024 року низкою потужних резолюцій, звітів (наприклад, Незалежної комісії ООН з розслідування порушень в Україні), оновленням й продовженням мандатів як комісій, так і спеціальних доповідачів, – неоднозначний.

Важливо, що на момент виходу США вже не входили до складу РПЛ на 2025 рік. Так само важливо звертати більшу увагу на те, що робить Рада і яке це має значення на ситуацію з правами людини у світі, а не пов'язувати ефективність органу з членством окремих держав, за винятком випадків, коли таке членство шкодить її діяльності.

Чи може одна країна похитнути РПЛ

Відтак, зараз РПЛ ні саморозпуститься, ні збанкрутує. Чи збільшаться порушення прав людини через вихід США? Встановити прямі зв'язки буде навряд чи можливо. Важливо, що вже кілька років Незалежна комісія ООН з розслідування порушень в Україні відсилає десятки листів Росії (яку з РПЛ витурили) для з'ясування обставин порушень прав людини в ході її агресії проти України, а та – послідовно не відповідає.

І це лише про з'ясування, а не про попередження чи зупинення порушень. Я не виправдовую США і не розпинаю РПЛ. Просто намагаюся підвести нас до розуміння мети й інструментів діяльності Ради.

Думаю, що найбільше негативу в нас викликало те, як і на якому фоні відбувся вихід. З'явилася низка політизованих аспектів у зв'язку з повторенням тези про "антиізраїльську позицію РПЛ". Сам вихід супроводжувався припиненням співпраці з Агентством ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході, а також з потенційною модифікацією участі США в діяльності ЮНЕСКО.

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У парадигмі, як нам здається, мультилатералізму (лише здається), рішення про вихід з РПЛ також виглядає як занадто зухвале та шкідливе для всієї планети. Однак, якщо діяльність органу, справді, може похитнути вихід одного з членів (навіть якщо постійного члена РБ ООН), то, можливо, такий орган справді час реформувати? А якщо таке не відбувається, то чи варто годувати критиків та скептиків, які навряд чи зможуть взагалі згадати, що таке РПЛ?

Насамкінець, сьогодні головним джерелом підтримки Ради можуть стати наші злагоджені дії для підтримки її діяльності: надання пропозицій до резолюцій, надсилання "тіньових" звітів, зустрічі та консультації з її органами.