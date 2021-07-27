Избила "журналиста": Захарова оконфузилась странным видео в поддержку российских олимпийцев
Источник:Телеграмм Марии Захаровой
Официальная представительница российского МИДа Мария Захарова распространила видео, где она бьет манекен с надписью "press". Таким образом она якобы поддерживает российскую сборную на Олимпиаде в Токио.
Видео российская чиновница опубликовала в своем телеграм-канале. В форме пресс-конференции она решила поддержать спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио без государственной символики.
Обратите внимание Путин присвоил статус дипломата самого высокого уровня курьезной Захаровой
Что было на видео
На ролике Захарова общается с журналистами, а в завершение говорит слова поддержки российским спортсменам. Стоит отметить, что к работникам сферы СМИ она обращалась "уважаемые коллеги".
Но самой странной была "подготовка" к пресс-конференции, которую демонстрируют первые кадры видео.
На них чиновница отрабатывает боевые приемы на манекене с надписью "press", которую используют журналисты.
Захарова нокаутирует "журналиста" / Скриншот с видео
У чиновницы есть объяснения
В комментарии изданию "Подъем" Захарова пояснила, что эта надпись не имеет ничего общего с журналистами.
Обозначает место пресса на манекене. Там кубики – чтобы не промахнуться. Ни один журналист при съемках ролика не пострадал,
– оправдывается чиновник.
Представительница МИД России избила "журналиста" для поддержки спортсменов: видео
Почему Россия выступает на Олимпиаде без государственной символики?
- Российских спортсменов на два года дисквалифицировали из-за допингового скандала. Из-за этого спортсменам на Олимпиаде не разрешают использовать государственную символику.
- Олимпийский комитет России решил использовать симфонию Чайковского вместо гимна на соревнованиях.