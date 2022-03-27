В захваченной части Ирпеня 50 человек вышли на связь: их скоро эвакуируют
Источник:телеграм Александра Маркушина
Александр Маркушин – городской голова Ирпеня – заявил, что на город было наступление с трех сторон. Однако украинские защитники полностью отразили его.
Маркушин заявил, что все – на своих позициях. Идет эвакуация. Очень мощно помогают волонтеры.
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Мэр рассказал, что проводят адресную эвакуацию. В частности, 27 марта удалось вывезти 3 семьи с маленькими детьми.
Еще одна, я считаю, хорошая новость – нам удалось связаться с 50 людьми из района ЖК "Гринд Ярд",
– подчеркнул Маркушин.
Они пытались выйти из оккупированной части города. Однако русские изверги открыли огонь. Из-за обстрелов люди были вынуждены провернуться в подвал. Маркушин подчеркнул, что уверен: их эвакуируют уже в ближайшее время.
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