В захваченной части Ирпеня 50 человек вышли на связь: их скоро эвакуируют

Александр Маркушин – городской голова Ирпеня – заявил, что на город было наступление с трех сторон. Однако украинские защитники полностью отразили его.

Маркушин заявил, что все – на своих позициях. Идет эвакуация. Очень мощно помогают волонтеры.

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Мэр рассказал, что проводят адресную эвакуацию. В частности, 27 марта удалось вывезти 3 семьи с маленькими детьми.

Еще одна, я считаю, хорошая новость – нам удалось связаться с 50 людьми из района ЖК "Гринд Ярд",

– подчеркнул Маркушин.

Они пытались выйти из оккупированной части города. Однако русские изверги открыли огонь. Из-за обстрелов люди были вынуждены провернуться в подвал. Маркушин подчеркнул, что уверен: их эвакуируют уже в ближайшее время.

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