Маркушин заявив, що всі – на своїх позиціях. Триває евакуація. Дуже потужно допомагають волонтери.

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Міський голова розповів, що проводять адресну евакуацію. Зокрема, 27 березня вдалося вивезти 3 сім'ї з маленькими дітьми.

Ще одна, я вважаю, хороша новина – нам вдалося зв'язатися з 50-ма людьми із району ЖК "Грінд Ярд",

– наголосив Маркушин.

Вони пробували вийти з окупованої частини міста. Однак російські нелюди відкрили вогонь. Через обстріл люди були змушені провернутися у підвал. Маркушин наголосив, що впевнений: їх евакуюють вже найближчим часом.

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