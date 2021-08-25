Захваченные побережья Киевщины: кто игнорирует закон о доступе к водоемам

В пределах Киевской области ряд предпринимателей не снесли заборы на береговых защитных полосах, как этого требует закон. Сейчас у каждого украинца есть право беспрепятственно и бесплатно проходить к побережью.

Проход к побережью не может ограничивать никто, даже тот, кто потратился на уход за берегом или на комплекс у воды. По закону, который приняла Верховная Рада в 2019 году, все незаконные ограждения и заборы должны быть демонтированы с берегов водоемов. Срок, отведенный на это, истек в начале 2020 года.

К теме Тысячи долларов за диплом: сколько стоит стать моряком в Украине – расследование

Озеро на берегу села Подгорцы

Голубое озеро расположено на берегу села Подгорцы в Киевской области, один из здоровенных дворцов на озере когда-то построили для регионала Юрия Мирошниченко. Защитную полосу возле него перегородили коренастым забором. С тех пор привычные места для купания и рыбалки недоступны. И это незаконно.

Все пляжи вокруг водоема должны быть свободны для доступа, но там без проблем можно зайти лишь на маленький клочок. В других местах, если пускают, то – за деньги.

Возле одного из пляжей на Голубом озере предприниматели построили ресторан. Огородили забором. Пройти к берегу можно только через территорию ресторана. Который с какой-то стати за проход на пляж хочет денег. Берег озера перед рестораном передан владельцам заведения в аренду. Но это все равно – прибрежная защитная полоса. И даже когда она в аренде, то доступ к ней должен быть беспрепятственный и бесплатный.



Добраться до берега можно только через территорию ресторана / Фото Bihus.Info

"Должны были чиновники обеспечивать выполнение этого земельного кодекса. На должностных лиц можно налагать штраф, административное взыскание", – сказал юрист Игорь Ясько.

Комплекс отдыха NAVY

Еще одно заведение, с другой стороны Киева. Его открыл чиновник-правоохранитель во время пребывания на посту, говорится о тогда еще завхозе нацпола Иване Наумове. По его версии, он лишь консультировал своего сына-бизнесмена и помогал деньгами "из семейного бюджета".

Потом это заведение еще и наплевало на официально введенный правительством карантин. Комплекс построен рядом с обводным каналом Днепра. Забор перекрывает доступ к берегу. Официальный вход через турникет, а рядом надпись – "фейс-контроль".

Читайте также Мошенники в ярких жилетах: как оставить машину без нелегальных парковщиков и избежать штрафа

Частный участок под комплексом заканчивается к береговой полосе. Но к берегу пройти можно только через вход комплекса. Журналистам, притворившись посетителями, удалось добраться до побережья, но когда они достали камеру – привлекли внимание охранника, который требовал согласовать съемку с администрацией.

. Поскольку берег – это не частная территория комплекса, запрещать съемку там тоже нельзя.

Зато администратор убеждал: соответствующий берег доступен для всех. Даже для тех, кто ничего не купил в заведении. Итак, можно проходить на берег, плавать и не пугаться пафосной конструкции на входе.

Однако все прекрасно, пока заведение не закрыли на частное мероприятие. Журналисты позвонили в заведение как потенциальные посетители и попытались забронировать место отдыха, но получили отказ

Вас просто не пустит охрана на территорию. Гости заплатили за свой комфорт и полностью выкупили сегодня весь комплекс для своего частного мероприятия,

– ответили в колл-центре.

Юрист Игорь Ясько отметил, что соответствующие действия – незаконны, украинцев обязаны допустить к пляжу.

Ресторанный комплекс в Василькове

У другого комплекса под Киевом тоже есть река и рядом ресторан. Земля под рестораном – в частной собственности. Прибрежная полоса должна оставаться свободной. Но ресторан огородил ее забором, еще и капитальным.



Комплекс в Василькове / Фото Bihus.Info

Попасть к берегу за забором можно, только пока ресторан не закрыл ворота для частного обслуживания. Соответствующий ресторан – семейный бизнес советника мэра Василькова Артака Алояна. Во время разговора с журналистами, мужчина заверил, что пускает к воде всех желающих.

Мэр Василькова, Наталья Баласинович, сообщила журналистам, что о ситуации с обнесенным забором берегом вроде бы не знает, но пообещала в соответствующем вопросе разобраться.

Если кто пользуется, огородил, я не знаю. Я не изучала просто этот вопрос. Поверите вы, не поверите – я не хожу в ресторан "Авалон",

– сказала Наталья Баласинович.

Заборов на прибрежных защитных полосах быть не должно. Проход к берегу должен быть свободным. Одни предприниматели это понимают и таки пропускают за забор бесплатно и без проблем. С другими – сложнее. Поэтому стоит помнить, что соответствующее право гарантируют Земельный кодекс и профильный закон. Если его нарушают, можно вызвать полицию.

Обратите внимание Баталии вокруг роскошного Edem Resort: как судьи влияют на отдых украинцев

Голубое озеро в селе Горенка

Но это в случаях, когда водоем – официальный, то есть зафиксирован в земельном кадастре. Бывает и иначе. В поселке Горенка, что в 30 километрах от Киева, есть красивое голубое озеро. Раньше там был карьер, где добывали белую глину. Со временем он наполнился водой из соседних рек.

Итак, водоем есть, но по документам он не оформлен как водоем. Это значит, что по документам нет и прибрежной защитной полосы. Участок с озером-карьером – государственная собственность и государство сдало его в пользование частному лицу Николаевой Светлане Дмитриевне.



Поселок Горенка расположен в 30 километрах от Киева / Фото Bihus.Info

Женщина обустроила платный пляж на части берега. Искупаться журналистов бесплатно не пустили. В случае с озером в Горенке наказать хозяина "платного пляжа" за недопуск к воде не получится. Формально весь земельный участок озера имеет целевое назначение "для ведения фермерского хозяйства". А позаботиться о переводе его в земли водного фонда должен Госгеокадастр.

. Узнать о статусе водоема можно с кадастровой карты или написать письмо в Госгеокадастр или местные власти.

В соответствующем случае владелец участка, а фактически озера – Госгеокадастр в Киевской области. И ведомству – минус, что не оформил водоем как водоем.

В генплане указано, что это озеро, да? Госгеокадастр должен инициировать изменение назначения земельного участка, а именно изменить назначение из сельскохозяйственного на земли водного фонда,

– пояснил юрист Игорь Ясько.

Взятка за проезд в Гидропарке

Во всех предыдущих примерах – берут деньги за то, чтобы пройти туда, куда зайти можно и так. А в Гидропарке – за то, чтобы заехать на автомобиле туда, куда проезд запрещен для всех, кроме спецтранспорта. Речь идет о проезде с Броварского проспекта на Венецианский остров.

Неизвестные там берут 50 гривен за проезд вглубь острова, то есть ближе к пляжам несмотря на то, что там расположен знак "Движение запрещено". С появлением камеры начались возражения, что деньги за проезд собирают. Но после демонстрации видеозаписи версия изменилась.



В Гидропарке берут деньги за проезд / Фото Bihus.Info

"Мы эти деньги даже если собираем мы их на благотворительность. Помогаем ребенку, онкобольному. Пошли на работу на добровольных началах. Себе мы ничего не берем", – рассказал мужчина возле шлагбаума в Гидропарке.

Хотя ребята говорили, что они "от администрации" Гидропарка, сама администрация от них открестилась. И там, и в мэрии заверили: никто не знает ни о платной парковке, ни о платном заезде на территорию Гидропарка.

Не пропустите Самые известные схемы на OLX: как не стать жертвой мошенников

Коммунальное учреждение парк культуры и отдыха не устанавливал никоим образом тарифов на проезд, и функции взимания платы за проезд не предоставлял. Существует специальное распоряжение КГГА, которым ограничено движение авто по острову. Разрешение имеет только спецтранспорт. Так что в случае соответствующей ситуации есть повод набрать полицию.