Прохід до узбережжя не може обмежувати ніхто, навіть той, хто витратився на догляд за берегом чи на комплекс біля води. За законом, який ухвалила Верховна Рада у 2019 році, усі незаконні огорожі та паркани мають бути демонтовані з берегів водойм. Строк, відведений на це, сплив на початку 2020 року.

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Озеро на березі села Підгірці

Блакитне озеро розташоване на березі села Підгірці у Київській області, один зі здоровенних палаців на озері колись збудували для регіонала Юрія Мірошніченка. Захисну смугу біля нього перегородили кремезним парканом. Відтоді звичні місця для купання та риболовлі недоступні. І це незаконно.

Всі пляжі навколо водойми мають бути вільні для доступу, але там без проблем можна зайти лише на маленький клаптик. В інших місцях, якщо пускають, то – за гроші.

Біля одного з пляжів на Блакитному озері підприємці побудували ресторан. Огородили парканом. Пройти до берега можна тільки через територію ресторану. Який з якогось дива за прохід на пляж хоче грошей. Берег озера перед рестораном переданий власникам закладу в оренду. Але це все одно – прибережна захисна смуга. І навіть коли вона в оренді, то доступ до неї має бути безперешкодний і безкоштовний.



Дістатися берега можна лише через територію ресторану / Фото Bihus.Info

"Повинні були чиновники забезпечувати виконання цього земельного кодексу. На посадових осіб можна накладати штраф, адміністративне стягнення", – сказав юрист Ігор Ясько.

Комплекс відпочинку NAVY

Ще один заклад, з іншого боку Києва. Його відкрив чиновник-правоохоронець під час перебування на посаді, мовиться про тоді ще завгоспа нацполу Івана Наумова. За його версією, він лише консультував свого сина-бізнесмена і допомагав грошима "з сімейного бюджету".

Потім цей заклад ще й начхав на офіційно введений урядом карантин. Комплекс збудований поруч з обвідним каналом Дніпра. Паркан перекриває доступ до берега. Офіційний вхід через турнікет, а поруч напис – "фейс-контроль".

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Приватна ділянка під комплексом закінчується до берегової смуги. Але до берега пройти можна лише через вхід комплексу. Журналістам, що вдавали відвідувачів, вдалося дістатися узбережжя, але коли вони дістали камеру – привернули увагу охоронця, який вимагав узгодити зйомку з адміністрацією.

Довідка. Оскільки берег – це не приватна територія комплексу, забороняти зйомку там теж не можна.

Натомість адміністратор переконував: відповідний берег доступний для всіх. Навіть для тих, хто нічого не купив у закладі. Отож, можна проходити на берег, плавати і не лякатися пафосної конструкції на вході.

Однак все чудово, поки заклад не закрили на приватний захід. Журналісти подзвонили до закладу як потенційні відвідувачі та спробували забронювати місце відпочинку, але отримали відмову

Вас просто не пустить охорона на територію. Гості заплатили за свій комфорт і повністю викупили сьогодні весь комплекс для свого приватного заходу,

– відповіли у кол-центрі NAVY.

Юрист Ігор Ясько зауважив, що відповідні дії – незаконні, українців зобов'язані допустити до пляжу.

Ресторанний комплекс у Василькові

Біля іншого комплексу під Києвом теж є річка і поруч ресторан. Земля під рестораном – у приватній власності. Прибережна смуга повинна лишатися вільною. Але ресторан обгородив її парканом, ще й капітальним.



Комплекс у Василькові / Фото Bihus.Info

Потрапити до берега за парканом можна, одна лише доки ресторан не зачинив ворота для приватного обслуговування. Відповідний ресторан – родинний бізнес радника мера Василькова Артака Алояна. Під час розмови з журналістами, чоловік запевнив, що пускає до води всіх охочих.

Мер Василькова, Наталія Баласинович, повідомила журналістам, що про ситуацію з обнесеним парканом берегом начебто не знає, але пообіцяла у відповідному питанні розібратися.

Якщо хтось користується, обгородив, я не знаю. Я не вивчала просто це питання. Повірите ви, не повірите – я не ходжу в ресторан "Авалон",

– сказала Наталія Баласинович.

Парканів на прибережних захисних смугах бути не повинно. Прохід до берега має бути вільним. Одні підприємці це розуміють і таки пропускають за паркан безкоштовно і без проблем. З іншими – складніше. Тому варто пам'ятати, що відповідне право гарантують Земельний кодекс і профільний закон. Якщо його порушують, можна викликати поліцію.

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Блакитне озеро в селі Горенка

Але це у випадках, коли водойма – офіційна, тобто зафіксована у земельному кадастрі. Буває й інакше. У селищі Горенка, що за 30 кілометрів від Києва, є красиве блакитне озеро. Раніше там був кар'єр, де видобували білу глину. З часом він наповнився водою з сусідніх рік.

Отже, водойма є, але за документами вона не оформлена як водойма. Це означає, що за документами немає і прибережної захисної смуги. Ділянка з озером-кар'єром – державна власність й держава здала її в користування приватній особі Ніколаєвій Світлані Дмитрівні.



Селище Горенка розташоване за 30 кілометрів від Києва / Фото Bihus.Info

Жінка облаштувала платний пляж на частині берега. Скупатися журналістів безкоштовно не пустили. У випадку з озером у Горенці покарати хазяїна "платного пляжу" за недопуск до води не вийде. Формально вся земельна ділянка озера має цільове призначення "для ведення фермерського господарства". А попіклуватися про переведення її до земель водного фонду має Держгеокадастр.

Довідка. Дізнатися про статус водойми можна з кадастрової карти або написати листа до Держгеокадастру чи місцевої влади.

У відповідному випадку власник ділянки, а фактично озера – Держгеокадастр у Київській області. І відомству – мінус, що не оформив водойму як водойму.

В генплані зазначено, що це озеро, так? Держгеокадастр повинен ініціювати зміну призначення земельної ділянки, а саме змінити призначення з сільськогосподарського на землі водного фонду,

– пояснив юрист Ігор Ясько.

Хабар за проїзд у Гідропарку

В усіх попередніх прикладах – беруть гроші за те, щоб пройти туди, куди зайти можна і так. А в Гідропарку – за те, щоб заїхати на автомобілі туди, куди проїзд заборонений для всіх, окрім спецтранспорту. Мовиться про проїзд з Броварського проспекту на Венеційський острів.

Невідомі там беруть 50 гривень за проїзд вглиб острову, тобто ближче до пляжів попри те, що там розташований знак "рух заборонено". З появою камери почалися заперечення, що гроші за проїзд збирають. Але після демонстрації відеозапису версія змінилася.



В Гідропарку беруть гроші за проїзд / Фото Bihus.Info

"Ми ці гроші якщо навіть збираємо, то на благодійність. Допомагаємо дитині, онкохворій. Пішли на роботу на добровільних засадах. Собі ми нічого не берем", – розповів чоловік біля шлагбауму до Гідропарку.

Хоча хлопці казали, що вони "від адміністрації" Гідропарку, сама адміністрація від них відхрестилася. І там, і в мерії запевнили: ніхто не знає ні про платну паркову, ні про платний заїзд на територію Гідропарку.

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Комунальний заклад парк культури та відпочинку не встановлював жодним чином тарифів на проїзд та функції стягнення плати за проїзд не надавав. Існує спеціальне розпорядження КМДА, яким обмежено рух авто по острову. Дозвіл має лише спецтранспорт. Тож як випадку відповідної ситуації є привід набрати поліцію.