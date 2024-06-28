Захваченных в Бердянске священников Гелету и Левицкого вернули в Украину

Двух священников, которых Россия взяла в плен, удалось вернуть в Украину. Речь идет о Богдане Гелете и Иване Левицком

Из вражеского плена удалось вернуть 2 священников. Их захватили в Бердянске за сопротивление российской армии.

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Что известно о них

Это греко-католические священники. Иван Левицкий содержался в следственном изоляторе в Ростовской области России. Отец Богдан Гелета находился в следственном изоляторе в Симферополе в оккупированном Россией Крыму.

Отец Иван с 2015 по 2019 годы был настоятелем храма священномученика Иосафата во Львове.

Россияне утверждают, что нашли в ноябре 2022 года в Бердянской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, где служили священники, оружие и взрывчатку. Также российские телеграмм-каналы писали о том, что нашли у них "экстремистскую литературу".

Среди этих произведений был сборник проповедей Митрополита Андрея Шептицкого, который возглавлял Украинскую Греко-Католическую Церковь до своей смерти в 1944 году.

Кроме этого, из российского плена также вернули 10 гражданских. Среди них есть председатель Меджлиса крымскотатарского народа, который уже 4 года был во вражеском плену. Президент сообщил, что людей удалось вернуть с помощью Ватикана.