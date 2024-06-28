Об этом журналистам рассказали источники в западных спецслужбах.

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Российские шпионы из Вены заплатили убийцам Кузьминова

Источники в австрийской разведке сообщили, что за последние два года количество российских государственных служащих в Австрии выросло с 300 – 400 до более 500. Большинство из них дипломаты и администраторы, среди которых почти половина выполняют шпионскую деятельность.

Разведчики подозревают, что российские шпионы, которые базируются в Вене, помогают вербовать агентов и финансировать российские операции. К примеру, они отслеживают в Польше поставки оружия в Киев и причастны к убийству Кузьминова, который пошел на сотрудничество с Украиной и перегнал вертолет Ми-8.

Сейчас мы становимся бременем для наших соседей, потому что Россия использует нас как оперативную базу,

– сказал высокопоставленный представитель австрийской разведки.

Контекст. Шпионская деятельность является законной в Австрии, если не направлена против самой страны.

Он добавил, что Россия отправляет большие объемы наличных денег в соседние страны автомобильным транспортом. Оттуда российские дипломаты, которые находятся в Австрии, переправляют наличные по всей Европе. Часто в дипломатической почте, которую не может проверить полиция.

