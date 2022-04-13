Захват Харькова невозможен, поэтому россияне уничтожают его артиллерией, – Генштаб

13 апреля 2022 , 19:49
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские военные продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской области. В то же время, у оккупантов не выходит захватить Харьков, поэтому они пытаются уничтожить город с помощью артиллерии.

Враг частично блокирует Харьков

Соответствующую информацию сообщили в Генштабе ВСУ. Российский агрессор продолжает блокировать Харьков.

Кстати Подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали Харьковщину

По информации Генштаба, оккупанты не могут захватить город. Поэтому россияне уничтожают инфраструктуру Харькова, используя артиллерию.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. В связи с невозможностью его захвата, вооруженные силы Российской Федерации продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города,
– говорится в сообщении Генштаба.

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Автор: Михайло Гема