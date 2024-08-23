Заключенные в России покалечили начальника колонии и угрожают взорвать взрывчатку, – российские СМИ

Российские заключенные, которые захватили колонию в Волгоградской области, уже убили и ранили нескольких работников колонии. Также они заявляют, что имеют самодельную взрывчатку.

Сейчас требования заключенных непонятны. Сначала российские СМИ писали, что они просят вертолет и деньги, а впоследствии начали опровергать эти сообщения.

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Какая ситуация сейчас в колонии

Как сообщалось, в обед 23 августа несколько заключенных захватили исправительную колонию 19 в Суровикино Волгоградской области и взяли в заложники сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России.

Справка. В бунте пока подозревают четырех человек, которые объявили себя представителями Исламского Государства. Они вооружены ножами, молотком, ножницами и используют бутылки. Также заключенные заявили, что собрали самодельную взрывчатку и угрожают ее взорвать.

Российские телеграмм-каналы пишут о гибели четырех человек и трех раненых.

Требования радикалов

Сначала российские СМИ написали, что заключенные якобы требуют вертолет с пилотом и двумя миллионами долларами на борту. А еще воздушный коридор на юго-восток, чтобы покинуть страну.

Также источники российских изданий сообщили, что они присылают силовикам видео, на котором раненые заложники-сотрудники ФСИН просят выполнить требования о вертолете и двух миллионах долларов.

Однако впоследствии телеграмм-каналы написали, что радикалы якобы записали новое видео (правда, пока не показали его). Сообщается, что в этом видео радикалы говорят, что не просили 2 миллиона долларов и вертолет. Мол, их требования: поменять раненого заложника на другого.

Один из нападавших также утверждает, что у них еще много заложников, однако в кадре их не видно.

Ранее те, кто захватил колонию, также заявили, что они убили тех, кто притеснял мусульманских заключенных.

Убивали тех, кто притеснял, ограничивал, замучивал мусульман здесь. У кого-то забирают книги, коврики, кого-то побрили., Забирают то, что наше по праву,

– говорит группировка.

Впоследствии стало известно, что на территорию таки прибыл вертолет, однако для эвакуации раненого начальника колонии. Заключенные били его по голове молотком и бутылкой, однако впоследствии таки отдали полиции.