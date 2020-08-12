О захвате Владимиром Путиным других территорий и событиях в Беларуси – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко рассказал советник президента РФ Владимира Путина 2000 – 2005 годов Андрей Илларионов.

Также в эфире 24 канала Илларионов оценил победу Александра Лукашенко и пояснил, что это значит для Беларуси.

О плане Путина

Путин хочет создать "историческую Россию". Он неоднократно говорил о своей цели, которая заключается в создании "исторической России". Под этим он понимает не только территорию сегодняшней Российской Федерации, но и всю территорию Беларуси и большую часть Украины.

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Он прямым текстом говорит, что это западные границы Российской империи конца XVIII века после раздела Речи Посполитой. Западные границы "исторической РФ", по мнению Путина, есть реки Неман, западный Буг, Збруч и Днестр.

Россия готовила тщательный сценарий захвата части Украины еще раньше.

Сценарий планировали еще во время Оранжевой революции в 2004 году. Это была первая попытка, но тогда план не был хорошо подготовлен.

Следующая попытка была во время президентских выборов в Украине в 2010 году.

О победе Лукашенко

Угроза российской агрессии, интервенции и оккупации Беларуси является реальной. Она была реальной, сейчас она несколько менее реальна, но в любой момент станет такой снова.

Понимая, что поддержка Лукашенко в Беларуси ничтожна, любой оппозиционный кандидат имеет реальные шансы выиграть выборы, если бы они были бы честными. Соответственно, такая возможность была бы использована.

О спецотрядах РФ в Беларуси

В последние часы появилось достаточно много видео, на которых видно, как по улицам Минска идут российские спецотряды. Люди узнали их и по знакам, и по форме, и по поведению – она отличается от жестоких действий белорусского КГБ.

Кто там может оказаться завтра и после завтра? Вы думаете, вагнеровцы – это единственные и последние российские военные на территории Беларуси?

Что известно об Андрее Илларионе? Российский президент Владимир Путин пригласил его стать своим советником по вопросам экономики в 2000 году. Он согласился, а в течение следующих 5 лет был еще и представителем главы Кремля в связях с лидерами "Большой семерки". В конце 2005 года Илларионов подал в отставку.

Полное интервью с Андреем Илларионовым смотрите на 24 канале: