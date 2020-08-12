Також в ефірі 24 каналу Ілларіонов оцінив перемогу Олександра Лукашенка та пояснив, що це означає для Білорусі.

Про план Путіна

Путін хоче створити "історичну Росію". Він неодноразово говорив про свою ціль, яка полягає в створенні "історичної Росії". Під цим він розуміє, не лише територію сьогоднішньої Російської Федерації, але й всю територію Білорусі та більшу частину України.

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Він прямим текстом говорить, що це західні кордони Російської імперії кінця XVIII століття після поділу Речі Посполитої. Західні кордони "історичної РФ", на думку Путіна, є річки Неман, західний Буг, Збруч і Дністер.

Росія готувала ретельний сценарій захоплення частини України ще раніше.

Сценарій планували ще під час Помаранчевої революції у 2004 році. Це була перша спроба, але тоді план не був добре підготовлений.

Наступна спроба була під час президентських виборів в Україні у 2010 році.

Про перемогу Лукашенка

Загроза російської агресії, інтервенції та окупації Білорусі є реальною. Вона була реальною, зараз вона дещо менш реальна, але в будь-який момент стане такою знову.

Розуміючи, що підтримка Лукашенка в Білорусі нікчемна, будь-який опозиційний кандидат має реальні шанси виграти вибори, якби вони були б чесними. Відповідно, така можливість була б використана.

Про спецзагони РФ в Білорусі

В останні години з'явилось достатньо багато відео, на яких видно, як вулицями Мінська йде російські спецзагони. Люди впізнали їх і за знаками, і за формою, і за поведінкою – вона відрізняється від жорстоких дій білоруського КГБ.

Хто там може опинитись завтра і після завтра? Ви думаєте, вагнерівці – це єдині і останні російські військові на території Білорусі?