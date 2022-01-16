Захват заложников в синагоге Техаса: людей наконец-то освободили

После несколько часовой спецоперации правоохранители США смогли освободить заложников, которых удерживали в синагоге. Тревожный инцидент произошел в Техасе в пригороде Далласа Колливилле.

Об освобождении заложников сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт. Случилось это примерно в 21:30 по местному времени (5:30 по Киеву).

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Грег Эбботт заявил, что спецоперация завершилась и все заложники были благополучно освобождены.

Молитвы услышаны. Все заложники живы и невредимы,

– говорится в сообщении.

Захват заложников в синагоге Техаса окончился штурмом ФБР. Преступник, взявший людей в заложники, был обезврежен. Противостояние с полицией боевика длилось более 10 часов. Именно столько времени люди содержались в здании синагоги.

ФБР заявило, что подтвердило личность стрелявшего, но пока не будет раскрывать его. Также там отказались подтвердить причину смерти захватчика, заявив, что расследование продолжается.



Противостояние с полицией боевика длилось более 10 часов / Фото АР

Взятие заложников в синагоге