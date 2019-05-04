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      Захват храмов ПЦУ на оккупированном Донбассе: Украина обратилась в ОБСЕ

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      Украина призывает ОБСЕ расследовать захват храма ПЦУ на оккупированном Донбассе
      Украина призывает ОБСЕ расследовать захват храма ПЦУ на оккупированном Донбассе / Фото из открытых источников

      Украина обратилась к СММ ОБСЕ с просьбой проверить данные о том, что российская оккупационная администрация в Донецкой области конфисковала храм и церковное имущество Православной церкви Украины в оккупированном селе Кузнецово.

      Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 2 мая заявил, что украинская сторона ожидает от Миссии проверку информации о незаконном и репрессивном поведении оккупантов.

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      В частности, в конце апреля российские вооруженные формирования заявили о конфискации храма ПЦУ в селе Кузнецово и решили передать права собственности на него Московскому патриархату.

      Дипломат отметил, что ранее ОБСЕ уже изучила ситуацию, когда боевики проводили обыски в Свято-Троицком соборе ПЦУ в Луганске. Тогда они конфисковали церковные вещи, а священнослужители были заблокированы на так называемых "4,5-часовых интервью".

      "Мы решительно осуждаем такие репрессивные действия российской стороны, которые нарушают свободу религии и вероисповедания, и призываем СММ продолжать реализовывать эту часть своего мониторингового мандата", – заявил Прокопчук.

      Что известно о захвате боевиками храмов в Донбассе?Православная церковь Украины давно терпит преследования со стороны пророссийских оккупантов в Донбассе. Да, 7 апреля в оккупированном Луганске боевики так называемого "МВД "ЛНР" провели обыск в Свято-Троицком кафедральном соборе Православной церкви Украины и задержали ее настоятеля Анатолия Назаренко.

      Обыск был направлен якобы на выявление лиц, причастных к дестабилизации общественно-политической обстановки на территории оккупированной Луганщины. Боевики даже название для этих обысков придумали – "операция "Стоп-террор". Из храма ПЦУ российские оккупанты изъяли православную литературу, украинскую символику, официальную переписку и рабочие компьютеры.

      Уже 25 апреля пророссийские боевики на оккупированном Донбассе вместе с представителями Московского патриархата захватили храм ПЦУ в Кузнецово-Михайловке в Донецкой области. Почти разрушенный храм передали в собственность бывшей УПЦ МП еще в 90-годах ХХ века. Его помогали восстанавливать украинские меценаты и сам патриарх Филарет. В течении многих лет там проводились торжественные богослужения и благотворительные акции для всех нуждающихся.

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      Теги: Украина – Россия Новости Донецка Война на Донбассе Новости Украины ОБСЕ УПЦ МП Религия Православная церковь Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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