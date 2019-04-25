Пророссийские оккупанты захватили на Донбассе церковь ПЦУ: подробности

Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе помогли представителям Московского патриархата захватить храм Православной церкви Украины в Кузнецово-Михайловке, что на Донетчине.

В 90-х годах прошлого века святыню передали в собственность Украинской православной церкви Киевского патриархата. Почти разрушенный в советское время храм помогли восстановить украинские меценаты и сам патриарх Филарет. Теперь представители так называемой "ДНР" передали храм в руки Московскому патриархату. Об этом информирует пресс-служба Донецкой епархии ПЦУ.

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Только что пришла печальная весть из временно оккупированной территории: представители "правоохранительных органов" так называемой "ДНР" надавили на главу и депутатов сельского совета села Кузнецово-Михайловка и отобрали наш древний храм,

– говорится в сообщении.

В епархии говорят: в течение многих лет в этой святыне проводились торжественные богослужения и благотворительные акции для нуждающихся.

"Монументальная живопись, великолепные иконы на стенах храма выполняли известные художники и архитекторы Украины. Сегодня утром нам сообщили, что этот украинский храм в ближайшее время будет передан представителям Московского патриархата. Неизвестно каким образом оккупационная власть не допустит священника в ближайшие дни совершить Пасхальные богослужения", – добавляют в ПЦУ.





Так захваченный на Донбассе храм выглядит изнутри

Там также сообщают, что сейчас существует серьезная опасность физической расправы над духовенством Православной церкви Украины в Тельмановском районе.

Отметим, на Востоке Украины сейчас находятся около 600 капелланов от ПЦУ. Они раз в месяц или раз в квартал ездят к военным с помощью или просто с духовной опекой. В Вооруженных силах Украины официально находятся 155 капелланов в частях пограничной службы – 34, в Национальной гвардии – 33 капеллана.

Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября 2018 года в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. Уже 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря 2018 года во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



6 января в Стамбуле митрополиту Епифанию передали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.