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      Захоплення храмів ПЦУ на окупованому Донбасі: Україна звернулась в ОБСЄ

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      Україна закликає ОБСЄ розслідувати захоплення храму ПЦУ на окупованій Донеччині
      Україна закликає ОБСЄ розслідувати захоплення храму ПЦУ на окупованій Донеччині / Фото з відкритих джерел

      Україна звернулась до СММ ОБСЄ з проханням перевірити дані про те, що російська окупаційна адміністрація на Донеччині конфіскувала храм та церковне майно Православної церкви України в окупованому селі Кузнецово-Михайлівка.

      Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ 2 травня заявив, що українська сторона чекає від Місії перевірку інформації про незаконну та репресивну поведінку окупантів.

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      Зокрема, наприкінці квітня російські збройні формування заявили про конфіскацію храму ПЦУ в селі Кузнецово-Михайлівка та вирішили передати права власності на нього Московському патріархату.

      Дипломат наголосив, що раніше ОБСЄ вже промоніторила ситуацію, коли бойовики проводили обшуки в Свято-Троїцькому соборі ПЦУ у Луганську. Тоді вони конфіскували церковні речі, а священнослужителі були заблоковані на так звані "4,5-годинні інтерв’ю".

      "Ми рішуче засуджуємо такі репресивні дії російської сторони, які порушують свободу релігії та віросповідання, і закликаємо СММ продовжувати реалізовувати цю частину свого моніторингового мандату", – заявив Прокопчук.

      Що відомо про захоплення бойовиками храмів на Донбасі? Православна церква Україна давно терпить переслідування з боку проросійських окупантів на Донбасі. Так, 7 квітня в окупованому Луганську бойовики так званого "МВС "ЛНР" провели обшук в Свято-Троїцькому кафедральному соборі Православної церкви України і затримали її настоятеля Анатолія Назаренка.

      Обшук був спрямований нібито на виявлення осіб, які причетні до дестабілізації суспільно-політичної обстановки на території окупованої Луганщини. Бойовики навіть назву для цих обшуків придумали – "операція "Стоп-терор"". З храму ПЦУ російські окупанти вилучили православну літературу, українську символіку, офіційне листування та робочі комп'ютери.

      Вже 25 квітня проросійські бойовики на окупованому Донбасі разом з представниками Московського патріархату захопити храм ПЦУ у Кузнецово-Михайлівці на Донеччині. Майже зруйнований храм передали у власність колишньої УПЦ МП ще в 90-роках ХХ століття. Його допомагали відновити українські меценати і сам патріарх Філарет. Протягом багатьох років там проводилися урочисті богослужіння та благодійні акції для всіх нужденних.

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      Теги: Новини Донецька Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія ОБСЄ Новини політики Православна церква України Релігія УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
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