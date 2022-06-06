Захватчики хотят присвоить АЗС на Херсонщине, чтобы продавать завезенное из Крыма горючее

Российские оккупанты хотят присвоить бизнес предпринимателей на временно оккупированной Херсонщине. Враг хочет забрать заправки.

Все для того, чтобы продавать там горючее, завезенное из Крыма. Об этом командование "Юг" сообщило по состоянию на 5 июня - 102-й день полномасштабной войны.

В Херсоне, вероятно, оккупант устроил массовое ДТП: есть погибшие и раненые

Оккупанты забирают у людей на Херсонщине бизнес

Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупационные власти на Херсонщине отбирают частный бизнес у местных предпринимателей.

В частности, захватчики хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезенное из Крыма горючее,

– сообщили в ОК "Юг".

Там также объяснили, что в целом на Юге ситуация динамично напряжена. Противник пытался улучшить свое положение, но ему ничего не удалось. Вот почему враг укрепляется на оборонительных рубежах.

Следует вспомнить, что наши ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили:

59 российских оккупантов;

танк;

6 других бронированных машин;

зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1";

реактивную систему залпового огня;

самоходную гаубицу "Гвоздика";

5 автомобилей.

"Также в 3 разных населенных пунктах Херсонщины уничтожены 3 полевых состава боеприпасов", - сообщило командование.

Обстрелы на Николаевщине и корабли в море

В Николаевской области враг продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения и в тылу наших подразделений, пытаясь создать иллюзию своего господства на максимально возможной части области,

– сообщили в ОК "Юг".

В Черном море корабельная группировка вражеских кораблей в очередной раз переформатируется. По состоянию на ночь на 6 июня в готовности к нанесению ракетных ударов с моря находится:

надводный корабль;

подлодка;

они снаряжены 12 крылатыми ракетами;

готовы к действиям 5 больших десантных кораблей.

Командование также объяснило, что запрещено:

ходить на побережье, потому что это уже не место отдыха, а потенциальный рубеж обороны;

купаться в море, ведь там могут сдетонировать мины.

Последние новости из Херсона

Во временно оккупированном Херсоне местные жители отказываются пользоваться рублями . Поэтому кафиры прибегают к угрозам – говорят, что заберут на уничтоженное имущество людей.

4 июня депутат из Херсона рассказал, что кафиры устроили людям информационную блокаду. Это произошло после успехов ВСУ – очевидно, кафиры чувствуют поражение и боятся, что это заметят люди. Именно поэтому в области уже 5-е сутки нет связи .

Вооруженные Силы Украины активно ликвидируют россиян и освобождают от них населенные пункты. Это испугало солдат, поэтому они просят, чтобы их забрали из Херсона.

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