Захватчики Мариуполя и Попасной поделились впечатлениями от войны: расследование журналистов

Российские оккупанты нагло и цинично пришли в Украину с войной, убивают здесь мирных людей и разрушают города. Однако они не видят в этом ничего плохого.

Журналисты издания провели расследование и идентифицировали двух российских захватчиков, причастных к захвату Мариуполя и Попасной. Они – участники закрытого чата в российской соцсети "ВКонтакте" и именно там рассказывали о своем опыте в войне и делились впечатлениями о военных преступлениях, которые совершили в Украине.

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Имена кафиров – Никита Мартасов и Роман Дьяконов. Они не знакомы лично, но от идеи пообщаться в Интернете не отказались.

Никита Мартасов: тоже на Украине был?

Роман Дьяконов: да, недавно из ЛНР, там очень жарко, пока временно вышли, после майских снова

Н. М.: ааа, ясно, я тоже там побыл

Р. Д.: я с попасненского движа приехал

Н. М.: а я в Мариуполе был, ОМОН

Роман Дьяконов участвовал в захвате Попасной

Танкист и командир экипажа Дьяконов приехал в Украину воевать на танке Т-72Б3, которого с любовью называет "Герман". Он участвовал в захвате Попасной, которая являлась одной из самых горячих точек зоны боевых действий. Там захватчики не жалели никого и ничего – били по городу из артиллерии и наносили ракетные удары. Наконец, 8 мая россияне оккупировали Попасную. Как сказал тогда президент Зеленский – от города "не осталось даже пепла".

Дьяконов причастен к уничтожению Попасной / Фото из соцсетей

Дьяконова вместе с коллегами по службе вывели из Украины ориентировочно в начале мая, чтобы они отдохнули, доукомплектовались и отремонтировали технику.

Вернувшись в Россию, он всячески пытался скрыть место своей службы, однако журналистам удалось идентифицировать его и узнать больше.

Роман Дьяконов – захватчик Попасной / Фото из соцсетей

Танкисту 29 лет он родился в поселке Верховье Орловской области. Сейчас Дьяконов служит по контракту в воинской части 14 245 7-й гвардейской ракетной Режицкой дивизии 27-й гвардейской ракетной армии войск спецназначения. Она дислоцируется в военном городке Озерный, расположенном в Тверской области. На вооружении дивизии Дьяконова находится ядерный комплекс "Тополь" с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Следует заметить, что в сети Дьяконов жаловался на безумные потери своей армии.

Общался с экипажем своим, говорят 200-х наших, забрать с позиции 4-й день не могут. Долбят (украинские военные – 24 канал). Они специально ждут, когда мы их забирать будем, и потом работают по нам из всего, что есть!

– писал танкист.

Кроме того, он говорил о необходимости мобилизации и был недоволен подготовкой свежих кадров: "Мало нас, мобилизацию объявлять давно пора… 2 года контракта вместо 1 года срочки, вот такие кадры приходят, что челюсть выпадает".

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Недавно оккупант получил звание старшего сержанта. Примечательно, что в сети он признался, что лейтенантом быть не хочет, мол, "лучше человеком остаться".

Дьяконову присвоили "старшего сержанта", но лейтенантом он быть не хочет / Фото из соцсетей

Интересно, размышлял ли он над этим "лучшим" вариантом, когда разъезжал на танке по чужому государству и убивал его мирных жителей. Видимо, тогда ему было непонятно, что после таких действий на звание "человека" рассчитывать не придется.

Никита Мартасов был под Киевом и в Мариуполе

26-летний Никита Мартасов родился в селе Безъязыково Красноярского края. Тракторист-машинист по специальности проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках. После этого подписал контракт со специальным отрядом быстрого реагирования "Зенит", который считается элитным подразделением Росгвардии.

Никита Мартасов штурмовал Мариуполь / Фото из соцсетей

Оккупант гордился своей принадлежностью к этому подразделению и отличался особенно "промытым пропагандой" мозгом. На своей странице "ВКонтакте" он неоднократно публиковал картинки с символикой, соответствующими лозунгами и призывами, поддерживал других российских военных.

Щас нашим солдатам тяжело, пусть держится, порвем фашизм этот. Гордость берется аж. ZV – Гордость Российской Федерации,

– писал он в поддержку другого оккупанта.

Антиукраинская пропаганда, которую оккупант публиковал в интернете / Скриншоты из соцсетей

Мартасов подстерегал у украинской границы еще с января. Он был одним из первых захватчиков, ворвавшихся в Украину 24 февраля – его отряд вошел с территории Беларуси. Сначала он должен был "брать Киев за 3 дня", но что-то пошло не так.

Когда с Киевом не вышло, его опрокинули на Мариуполь. В чате он признался, что его отряд "заставили" отправиться в самую горячую точку, где они штурмовали и содержали многострадальный город. Вероятно, именно во время этих боев Мартасов "заработал" себе контузию.

В начале апреля спецназовцев вместе с Мартасовым вернули в Россию. Во время этого отпуска "отечество" попыталось компенсировать оккупанту контузию "орденом мужества".

Оккупант получил "орден мужества" за убийства мирных украинцев / Фото из соцсетей

Однако это не вдохновило его на новые "происки". Через 2 недели после возвращения из Мариуполя военный написал заявление об освобождении из армии.

Да надоело уже по командировкам кататься в горячую точку. Для меня было страшно, вот решил быстрее уволиться,

– писал Мартасов в чате.

Вот здесь контузия ему и помогла, ведь с таким поражением действительно можно беспрепятственно уйти из рядов "второй армии мира". Что ж, воевать оказалось несколько труднее, чем публиковать пропагандистские картинки в сети.

Мартасов "навоевался" и устроился охранником в супермаркет / Фото из соцсетей

После ухода Мартасов устроился охранником в супермаркет и уже строит планы на будущее. Спецотряд, частью которого раньше был парень, 15 мая снова отправили в Украину.

Я повоевал, мне хватит. Контузию получил, теперь хорош,

– подытожил свою "службу" Мартасов.

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