Захватчики усиливают противовоздушное прикрытие в районе Белгорода и на Харьковском направлении

4 апреля 2022 , 12:59
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 12 часов 4 апреля 2022 года.

Согласно информации, на Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков.

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Известно, что российские оккупанты совершают артиллерийские обстрелы города, а также перегруппируют войска.

"Усиливают противовоздушное прикрытие важных объектов в районе города Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении", – сообщили в Генштабе.

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Автор: Марія Лелека