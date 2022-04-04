Захватчики усиливают противовоздушное прикрытие в районе Белгорода и на Харьковском направлении
4 апреля 2022 , 12:59Читати новину українською
Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 12 часов 4 апреля 2022 года.
Согласно информации, на Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков.
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Известно, что российские оккупанты совершают артиллерийские обстрелы города, а также перегруппируют войска.
"Усиливают противовоздушное прикрытие важных объектов в районе города Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении", – сообщили в Генштабе.
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