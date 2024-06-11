Действительно ли оккупанты захватили село Ивановское: в ОСГВ "Хортица" ответили

Аналитический проект DeepState сообщал, что накануне российские войска в понедельник захватили село Ивановское в Донецкой области, что возле Часового Яра. В ОСГВ "Хортица" объяснили, правда ли это.

Как выяснилось, на самом деле оккупационная армия не захватила населенный пункт Ивановское Донецкой области. Предварительную информацию от DeepState опроверг спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Оккупанты не захватили Ивановское

По его словам, российские захватчики до сих пор не захватили село Ивановское возле Часового Яра в Донецкой области. По состоянию на эту минуту населенный пункт под контролем Вооруженных Сил Украины.

По Ивановскому могу сказать следующее: населенный пункт принадлежит Украине, Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении,

– заявил Назар Волошин.

В частности, он отметил, что россияне до сих пор не оставляют попыток штурмовать и наносить удары по этому населенному пункту из всех видов вооружения.

Заметим, что в течение прошлой недели бои продолжались в окрестностях и в самом городе, а также в районах сел Калиновка, Ивановское и Клещеевка. Ни в одном из них продвижение врага не зафиксировано.

Напомним, что накануне российские пропагандисты распространили видео, где якобы зашли на территорию возле крайних домов в районе Часового Яра. Однако эта информация абсолютно не соответствует действительности.

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