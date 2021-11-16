Заявил о плохом самочувствии: антивакцинатор Стахов "попытался избежать суда"

Служба безопасности Украины 16 ноября объявила о подозрении лидеру антивакцинаторов Остапу Стахову. После обысков в его квартире мужчина пожаловался на плохое самочувствие.

В результате из-за жалоб на состояние здоровья Львовского антивакцинатора Остапа Стахова забрали в больницу.

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Стахов попытался избежать суда в больнице

СБУ 16 ноября провела обыски в квартире Стахова. После этого антивакцинатор заявил о плохом самочувствии, ему вызвали скорую помощь.

Во Львовской больнице скорой помощи мужчину осмотрели врачи. Они не нашли оснований для его госпитализации.

Однако со Стаховым в медучреждение пришли примерно 20 его сторонников, которые были настроены агрессивно. Администрация больницы вызвала полицию, потому что они отказывались надеть маски и показать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Позже в приемной больницы возникла потасовка между антивакцинаторами и полицейскими.

Эти же сторонники антивакцинатора были в его квартире во время обысков.

Юристы в комментарии изданию отметили, что Стахов может имитировать плохое самочувствие, чтобы избежать ареста.

Подозрение антивакцинатору Стахову: что известно

СБУ заблокировала деятельность антиукраинской сети и объявила подозрение в попытке захватить власть лидеру так называемых "антивакцинаторов" и гражданину России. Говорится про Остапа Стахова и Михаила Милостивого. Ведомство получило "неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности".

Ранее нардепы обратились в спецслужбы о деятельности Остапа Стахова, призвав привлечь его к ответственности за распространение фейков о вакцинации.

Галицкий районный суд Львова должен был избрать меру пресечения Остапу Стахову до конца дня 16 ноября, однако заседание перенесли на 17 ноября.. Остап Стахов еще в начале пандемии публично заявлял, что коронавируса не существует. Он регулярно распространяет разнообразные фейки о вакцинации и так называемые "теории всемирного заговора". Мужчина неоднократно был участником провокаций в больницах и учебных заведениях Львова.