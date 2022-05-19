Заявку Украины на членство в ЕС рассмотрят в июне, – Ермак

Украина может получить статус кандидата в члены в ЕС уже в июне 2022 года. Этот вопрос является ключевым в переговорах президента Зеленского с другими европейскими лидерами.

Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что Украина уже завоевала свое право быть в ЕС.

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Украинцы заслуживают, чтобы ЕС сделал шаг навстречу, – Ермак

Понимаем, что это длительный процесс. Но украинцы заслуживают того, чтобы Евросоюз сделал первый шаг навстречу уже сейчас. Таким шагом должно стать предоставление статуса страны-кандидата уже в июне,

– пояснил Ермак.

Именно этот вопрос является ключевым в переговорах Владимира Зеленского с другими мировыми лидерами. Также членство в ЕС – приоритет работы всей команды президента.

Северная Македония поддерживает Украину на пути в ЕС

Ярмак рассказал, что президенту Зеленскому написал письмо глава Северной Македонии Стево Пендаровский. Он выразил поддержку Украине и украинскому народу. Также президент Северной Македонии подчеркнул, что процесс расширения ЕС не должен останавливаться на Западных Балканах.

Такая поддержка со стороны страны, которая получила статус страны-кандидата еще в 2005 году, но до сих пор борется за право начать переговоры о вступлении, очень важна для Украины,

– добавил председатель ОП.

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Кулеба рассказал о предубеждениях на пути Украины в ЕС

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что сама евроинтеграция Украины – уже является борьбой с предубеждениями. При этом Киев не требует, чтобы к Евросоюзу приобщали "уже завтра". Даже статус кандидата в члены ЕС поможет Украине преодолеть внутренние проблемы. Сейчас отношение к Украине значительно изменилось в Европе.

Заявка Украины на членство в ЕС: последние новости

В Елисейском дворце отметили, что заявку Украины на членство в ЕС рассмотрят уже в июне – на заседании Европейского совета.

Еврорада заслушает страны-участницы и сделает окончательные выводы.

Дмитрий Кулеба сообщил, что ни от одной страны он не получил заверения, что Украине таки предоставят статус кандидата, однако и ни одна страна не выступает против.

Глава МИД говорит, что он знает государства, которые решительно поддерживают Украину и те, которые будут определяться уже ближе.

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