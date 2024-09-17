"Алаудинов нагло врет": офицер ВСУ рассказал, как Россия обменивает кадыровцев

Командир кадыровского отряда "Ахмат" Апти Алаудинов, известный своими комментариями по Курской области, записал обращение к пленным чеченского происхождения. По его словам, Россия не собирается освобождать из плена уроженцев Чечни, которые добровольно сдались во время наступления Вооруженных Сил Украины на Курщине.

Кроме того, он призвал пленных "сделать все, чтобы их убили". Таким образом Алаудинов признал, что в украинском плену есть ахматовцы. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, почему вообще появилось такое обращение.

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Будет ли освобождать Россия из плена кадыровцев

Это скорее вынужденная мера, как призыв к тому, чтобы стабилизировать ситуацию среди рядов "Ахамата", в частности тех, которые выполняют задачи в Курской области,

– отметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Сейчас противник попал в ситуацию, когда кадыровцы массово сдались в плен. Однако в отношении их стоит четкая задача – возвращать всех на территорию России, в частности в Чечню.

Все, что сказал Алаудинов это пиз**ож чистой воды,

– сказал Федоренко.

Теперь в руках украинской власти оказался максимально возможный инструмент для возвращения украинцев разных должностей и званий, которые находятся в плену. Ведь во время последнего обмена вернулись и Герои Украины.

К слову, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что заявление командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова о том, что Украина может оставить себе пленных кадыровцев, является правдой и оно сопоставимо с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова.

Для того чтобы остановить паническую волну сдачи в плен российских солдат, командир "Ахмата" вышел с таким заявлением. Однако кадыровцы будут и в дальнейшем в приоритете во время обменов пленными, по сравнению с российскими регулярными войсками, или с представителями частных военной компании.

В то же время глава правительства Ичкерии в эмиграции Ахмед Закаев сообщил, чеченцы, которые впоследствии будут заниматься освобождением Ичкерии от российского режима, отказываются воевать против украинцев.