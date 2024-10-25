Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что Лукашенко подыгрывает Китаю. Самопровозглашенный президент Беларуси изображает из себя крутого политического игрока, поэтому и пытается быть "удобным" для многих сторон.

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Что кроется за заявлениями Лукашенко

По словам политолога, Лукашенко постоянно делает подобные заявления. Для примера, пригрозил россиянам войной, если те захотят присоединить Беларусь к России. Заявление по Крыму – это просто продолжение всех предыдущих заявлений, которое Лукашенко сделал публично.

С одной стороны он признал реальность и понимает, что от России ему ничего "не прилетит", ведь по международным документам это так и есть. С другой стороны – Лукашенко таким образом передает сигнал западным странам, что он "не полностью на стороне Путина и не полностью вовлечен в войну против Украины",

– пояснил Рейтерович.

Стоит отметить, что Беларусь тоже ответственна за войну против Украины, ведь вторжение в нашу страну было с ее территории. После окончания войны она, так как и Россия, должна нести наказание.

Заметьте! Лукашенко же заявил, что Россия не нападала на Украину с территории Беларуси. По его словам, перед началом полномасштабного вторжения Россия проводила военные учения в Беларуси, а когда начала отводить их, войска шли "вдоль украинской границы". Он не исключает, что "часть войск" могли "спровоцировать" и они таки повернули на Киев.

Подобные заявления являются игрой в обе стороны. самопровозглашенный президент пытается делать вид того лица, с которым можно о чем-то договариваться. Однако ему это удается не слишком хорошо.

Кроме того, политолог рассказал, что такие заявления обусловлены тем, что скоро в Беларуси будут так называемые выборы президента. Понятно, что справедливых выборов в стране не будет, однако Лукашенко нужно сформировать определенный образ для внутреннего пользователя.

Образ этот называется "или я, или война". В подтверждение того он забрасывает информацию, которая неоднозначна с точки зрения России. Для всех остальных это понятная история,

– отметил Рейтерович.

Более того, Лукашенко поставил под сомнение попытки Владимира Путина привлечь войска Северной Кореи в войну против Украины. Этим он подыграл Китаю, который выступил против интернационализации, расширения войны и эскалации.

Лукашенко пытается быть "слугой многих господ" и выглядеть для всех хорошо. Хотя этот образ давно уже никого не вводит в заблуждение, он продолжает упорно ему следовать, потому что считает, что таким образом занимается "крутой геополитикой",

– отметил политолог.

Рейтерович добавил, что то, как окончание войны повлияет на Беларусь будет зависеть от ее результатов. Окончание войны для Лукашенко будет настоящим вызовом.

С одной стороны, он хочет, чтобы война как можно скорее завершилась, ведь у него есть опасения, что Россия снова использует его. Страна-агрессор может снова использовать территорию его страны или давить на него, чтобы он привлек свою армию.

С другой стороны – окончание войны может переориентировать взгляды российских властей на Беларусь с точки зрения поиска каких-то "новых побед". Такой победой может быть создание союзного государства, когда Беларусь просто будет поглощена Россией.

Лукашенко надеется. что когда война закончится, Россия будет не в состоянии направить качество свои экспансионистские попытки направить на Беларусь. Поэтому Лукашенко ищет нового "господина", который, безусловно, является Китай,

– подытожил политолог.