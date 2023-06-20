Угроза есть: почему Байден именно сейчас заговорил о применении ядерного оружия

Президент США Джо Байден заявил, что существует угроза применения Россией тактического ядерного оружия. Его слова были направлены к американскому обществу и потенциальным спонсорам демократической партии, что теоретически это может произойти. О том, что страна-агрессорка применит оружие в ближайшее время, не говорилось.

Такое мнение 24 Каналу озвучил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он подчеркнул, что пока нет информации о применении ядерного оружия Россией в ближайшее время.

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"По моему мнению, заявление Байдена было направлено внутрь, чтобы американское общество и спонсоры политики учитывали, что США вступает в период, где угрозы более реальны, чем раньше", – считает он.

Теоретически это может произойти

Ярослав Божко отметил, что Байден произнес эти слова во время встречи с потенциальными спонсорами избирательной кампании демократической партии США. Ядерное оружие было упомянуто во время публичного разговора, но это не было отдельное заявление.

Думаю, Байден не говорит о том, что у России сейчас есть конкретные планы относительно применения ядерного оружия в ближайшее время. Он говорит: не следует думать, что идея применения тактического ядерного оружия исключительна. Теоретически это может произойти,

– сказал он.

Божко о заявлении Байдена: смотрите видео

В каком случае Россия может применить ядерное оружие

Глава Центра политических студий "Доктрина" убежден, что Россия может применить ядерное оружие, когда поймет: все окончательно потеряно. Однако сейчас страна-агрессорка все внимание сосредотачивает на боевых действиях.

Это оружие больше нужно, чтобы давить психологически, но не так, чтобы им можно было коренным образом изменить положение на фронте. Думаю, Россия сейчас больше думает о фронте, а не о том, как все свести к ядерной конфронтации с Западом. Сама Россия недостаточно готова к этой ситуации,

– объяснил Божко.

Угроза применения Россией ядерного оружия