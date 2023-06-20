Таку думку 24 Каналу озвучив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він підкреслив, що наразі нема інформації про застосування ядерної зброї Росією найближчим часом.

До теми Це реально, – Байден прокоментував загрозу застосування Путіним тактичної ядерної зброї

"На мою думку, заява Байдена була спрямована всередину, щоб американське суспільство та спонсори політики враховували, що США вступає у період, де загрози є більш реальними, ніж раніше", – вважає він.

Теоретично це може статись

Ярослав Божко зазначив, що Байден сказав ці слова під час зустрічі з потенційними спонсорами виборчої кампанії демократичної партії США. Ядерна зброя була згадана під час публічної розмови, але це не була окрема заява.

Думаю, Байден не каже про те, що Росія зараз має конкретні плани щодо застосування ядерної зброї найближчим часом. Він говорить: не варто думати, що ідея застосування тактичної ядерної зброї виключна. Теоретично це може статися,

– сказав він.

Божко про заяву Байдена: дивіться відео

В якому випадку Росія може застосувати ядерну зброю

Голова Центру політичних студій "Доктрина" переконаний, що Росія може застосувати ядерну зброю, коли зрозуміє: все остаточно втрачено. Однак зараз країна-агресорка всю увагу зосереджує на бойових діях.

Ця зброя більше потрібна, щоб тиснути психологічно, але не так, щоб нею можна було докорінно змінити становище на фронті. Думаю, Росія зараз у більше думає про фронт, а не про те, як все звести до ядерної конфронтації із Заходом. Сама Росія не досить готова до цієї ситуації,

– пояснив Божко.

Загроза застосування Росією ядерної зброї