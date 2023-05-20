США активно готовятся: какие конфликты могут ждать мир в будущем
На днях министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в конце десятилетия мира ждет еще более масштабная война, чем война в Украине. Ведь Россия может рассматривать нанесение ударов по инфраструктуре в Европе, поэтому НАТО следует начать подготовку.
Соединенные Штаты Америки принимают все возможные меры и готовятся в частности к возможному нарастанию конфликта с Китаем. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний.
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Политолог отметил, что характерной чертой англосаксов является отработка любого сценария: от лучшего до самого плохого.
Нам этому нужно тоже учиться. Лучше подготовиться к худшему и тогда легче будет справиться с плохой ситуацией,
– добавил Загородний.
Возможен конфликт с Китаем
Исключать возможный еще один большой конфликт не стоит. Загородний предполагает, что говорится о неизбежности конфликта с Китаем.
Сейчас Китай уже понимает, что его сдерживание начинается, санкции будут вводиться. Если начнется падение экономики, китайскому руководству будет легче мобилизовать население и объяснить экономические проблемы внешней экспансией. В частности, может быть, и в блоке с Россией.
Это может спровоцировать формированием блоков, которые лягут в основу мирового конфликта.
Но я хочу успокоить всех. Соединенные Штаты Америки готовятся к этому активно. В Азии масштабируется технология НАТО, потому что это единственный военно-политический союз мира, продемонстрировавший свою жизнеспособность,
– подчеркнул политолог.
Ведь с начала существования Альянса с 1945 года на территории стран-членов больших конфликтов не было.
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Запад готовится к возможному противостоянию
- В министерстве обороны Великобритании рассматривается предложение повысить военные расходы в стране с 2,1% до 2,5% годового ВВП. Бен Уоллес подчеркнул, что для мира большую опасность еще долго будет представлять Россия.
- Впервые со времен "холодной войны" в НАТО разрабатывают план ответа на возможное нападение России. Они видят новые возможные вызовы со стороны страны-агрессорки.